Как голосовала Калифорния?

5 ноября 2024 года, Калифорния, как и вся страна, голосовала на выборах, в ходе которых жители не только выбирали президента, вице-президента, представителей в Сенат и муниципальных служащих, но и принимали участие в голосовании по нескольким ключевым инициативам. Эти решения затронут многие сферы жизни разных этнических групп, слоев населения штата и деятельность различных организаций.

Калифорнийские избиратели принимали решения в общей сложности по 10 пропозициям, ниже – предварительные данные о том, как распределились их голоса по состоянию на 10 ноября.

Пропозиция 2 предусматривает создание государственного облигационного займа в размере 10 миллиардов долларов для финансирования ремонтов и модернизации школ K-12, а также колледжей.

Согласно исследованиям Института общественной политики Калифорнии, 38% студентов в штате учатся в учреждениях, не соответствующих базовым стандартам безопасности. Поддержка данной пропозиции была необходима для создания более безопасной образовательной среды для учащихся. Некоторые критики Пропозиции 2 выражали сомнения в равномерном распределении средств между недостаточно обеспеченными школами.

Калифорнийцы проголосовали За.

Пропозиции 3 закрепляет в Конституции штата право на брак для всех. Эта инициатива устраняет устаревшие положения, согласно которым брак понимался исключительно как союз между мужчиной и женщиной.

Калифорнийцы проголосовали За.

Пропозиция 4 касаeтся экологии и изменения климата, предлагая выделение $10 млрд. в виде облигаций общего обязательства для водоснабжения, предотвращения лесных пожаров и защиты сообществ и земель. Эта инициатива была нацелена на поддержку наиболее уязвимых сообществ, которые страдают от последствий климатических изменений, таких как засухи и лесные пожары.

Калифорнийцы проголосовали За.

Пропозиция 5 была о снижении порога голосования, необходимого для заимствования средств местными властями. С текущих 2/3 голосов (около 70%) этот порог планировалось понизить до 55%. Это изменение направлено на поддержку доступного жилья и общественной инфраструктуры, так как многие американские города и районы страдают от нехватки ресурсов.

Калифорнийцы проголосовали Против.

Пропозиция 6 предлагала внести изменения в Конституцию Калифорнии, чтобы прекратить практику принудительного труда в тюрьмах штата. Эта инициатива стала ответом на исторические проблемы с трудом заключенных и предусматривала возможность оплаты труда.

Калифорнийцы проголосовали Против.

Пропозиция 32: Согласно недавнему опросу, избиратели не определились с мерой по повышению минимальной заработной платы в штате до 18 долларов в январе для крупных работодателей. Сторонники говорят, что важно помочь примерно двум миллионам низкооплачиваемых работников получить прибавку к зарплате. Противники, включая Торговую палату и бизнес-группы, говорят, что это может еще больше повысить цены на продукты питания.

Калифорнийцы проголосовали Против.

Пропозиции 33 дает городам право контролировать арендную плату за любой тип жилья — включая односемейные дома и новые квартиры, а также для новых арендаторов.

Калифорнийцы проголосовали Против.

Пропозиция 34 требует от некоторых поставщиков Калифорнии тратить не менее 98% этого чистого дохода от продажи лекарств на «прямую помощь пациентам», распространяется только на поставщиков, которые тратят не менее 100 миллионов долларов на расходы, не связанные с прямой помощью.

Калифорнийцы проголосовали За.

Пропозиция 35 делает постоянным налог на медицинские планы и гарантирует, что деньги будут потрачены на поставщиков, которые лечат пациентов с низким доходом через программу штата Medi-Cal.

Калифорнийцы проголосовали За.

Пропозиция 36 частично отменяет изменения в приговорах, принятые избирателями в 2014 году Пропозицией 47: она переклассифицирует некоторые преступления, связанные с наркотиками, и кражами в тяжкие преступления и создаст новую категорию преступлений, требующих обязательного лечения, в рамках которой обвиняемые должны будут пройти лечение от наркозависимости или сесть в тюрьму.

Калифорнийцы проголосовали За.

В целом можно отметить, что Калифорния показала свою прогрессивную позицию и одобрила часть пропозиций, которые помогут усовершенствовать образование, равенства прав, экологическую обстановку и здравоохранение в штате.

Что касается выбора президента, Калифорния традиционно голосовала за кандидата от Демократической партии – Камалу Харрис. В Сенат США от Золотого штата прошел демократ Адам Шифф.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com