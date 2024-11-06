Корреспондент ABC News сообщил, что, как ожидается, президент Джо Байден позднее в среду побеседует с Трампом, а в четверг выступит с обращением, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Вице-президент Камала Харрис позвонила избранному президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года.



Об этом сообщил старший советник ее предвыборного штаба.



Как сообщается, собеседники обсудили важность мирной передачи власти и роли президента для всех американцев. Разговор продолжался несколько минут.

Предвыборный штаб Трампа обнародовал заявление в этой связи.



«Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис сегодня утром побеседовали по телефону, и она поздравила его с исторической победой. Президент Трамп высоко оценил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера признали важность единения в стране», – говорится в документе.

Позднее в среду Харрис выступит с речью в Университе Ховарда в Вашингтоне.

Тем временем корреспондент ABC News сообщил на платформе X, что, как ожидается, президент Джо Байден позднее в среду побеседует с Дональдом Трампом и поздравит его.

Репортер также сообщил, что в четверг Байден выступит с обращением.