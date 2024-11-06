Зарубежные лидеры поздравляют Трампа с победой на выборах. В среду он побеседовал по телефону с Эммануэлем Макроном и Беньямином Нетаньяху, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Бывший президент Дональд Трамп избран 47-м президентом США, одержав победу над вице-президентом Камалой Харрис. Официально его президентский срок начнется в январе будущего года.



В ходе напряженной борьбы Трамп получил, по меньшей мере, 277 из возможных 538 голосов выборщиков, что дало ему необходимое большинство голосов, чтобы стать вторым лидером США, находящимся на посту два срока, разделенные перерывом. Первым таким президентом был Гровер Кливленд, возглавлявший страну в конце 19-го века.



В свои 78 лет Трамп является самым пожилым избранным президентом США. О своей победе он заявил утром в среду, поблагодарив своих сторонников на митинге во Флориде.



60-летняя Харрис в случае победы стала бы первой женщиной, избранной на пост президента США, и вторым президентом-афроамериканцем после Барака Обамы.



Один из представителей штаба Харрис сообщил ее сторонникам в Вашингтоне, что она выступит с речью позднее в среду.



Трамп может одержать победу и во всенародном голосовании – впервые с 2004 года, когда республиканец добился такого результата. Это будет зависеть от того, сколько голосов получит Харрис в оплоте демократов – Калифорнии, самом густонаселенном штате страны. Пока звестно, что Трамп победил в Мичигане, увеличив свой перевес.

Трамп и кандидат в вице-президенты, 40-летний сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо, вступят в должность 20 января. Они приступят к исполнению своих обязанностей при новом составе Сената, в котором большинством располагают республиканцы. Какая из двух партий будет контролировать Палату представителей, пока неясно.

Тем временем Елисейский дворец сообщил, что между Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном состоялся «очень хороший обмен мнениями».



«Лидеры двух стран говорили об Украине и Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.



Трамп побеседовал и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского кабинета поздравил Трампа с победой на президентских выборах, сообщила в среду канцелярия Нетаньяху.



«Разговор был теплым и сердечным», – говорится в заявлении офиса Нетаньяху. В документе отмечается, что собеседники обсудили «иранскую угрозу» и необходимость сотрудничества для обеспечения безопасности Израиля.