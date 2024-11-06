Ведомство пояснило, что попытки Москвы внести раскол в американское общество и подорвать доверие к демократическому процессу вызвали кратковременный сбой, но не могли сорвать выборы, пишет Леонид Мартинюк из VOA.

ФБР сообщило, что в день выборов в США более 50 избирательных участков в пяти из семи колеблющихся штатов получили электронные письма с угрозами взрыва, причем в четырех из этих штатов письма были получены с российского домена.



Ни одна из угроз, поступивших на избирательные участки в Джорджии, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Аризоне, не была признана достоверной, и, хотя они вызвали кратковременный сбой, они не повлияли на ход голосования, заявили в ФБР. Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры назвало выборы «свободными, справедливыми и безопасными».



«Мы установили источник, и он был из России», – заявил на пресс-конференции государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, добавив, что Россия «не хочет, чтобы у нас были свободные, справедливые и точные выборы, и если бы им удалось заставить нас конфликтовать между собой, они могли бы считать это победой».



Россия отрицает свою причастность к случившемуся, однако имели место хорошо задокументированные попытки России вмешаться во внутренние дела многих стран на разных континентах в течение десятилетий, включая систематические усилия, направленные против США, – от кибератак до многомиллионных кампаний дезинформации.



Только на прошлой неделе официальные лица Германии сообщили о связанных с усилиями Москвы угрозах взрывов на избирательных участках, где проживающие в Германии молдаване голосовали, выбирая президента своей страны. Кремль обвиняют в безуспешных попытках заменить прозападного президента Молдовы Майю Санду на пророссийского кандидата.