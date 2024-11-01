В Сенат США внесен законопроект о признании действительными беларуских паспортов с истекшим сроком.

19 сентября сенатор Бенджамин Кардин внес на рассмотрение документ под рабочим названием “Закон об инвестициях Беларуси и России в демократическое управление во время изгнания”, в котором он предлагает признать беларуские паспорта, срок действия которых уже истёк, действительными.

Напомним, что 7 сентября 2023 года вступил в силу Указ «О порядке выдачи документов и совершения действий», который определил новые административные процедуры и нотариальные действия, которые вправе совершать диппредставительства и консульские учреждения. Согласно указу, проживающие за границей граждане Беларуси могут оформить или обменять паспорт, только вернувшись в Беларусь. Это требуется и для оформления нотариальных доверенностей. Диппредставительства или консульские учреждения такие функции больше не выполняют.

В случае принятия закона будет разработан механизм, позволяющий легализовать просроченные паспорта граждан Республики Беларусь.

Автор законопроекта отмечает, что текущая система управления в Беларуси способствовала массовому оттоку граждан из страны, поэтому говорит о поддержке беларусов, вынужденных покинуть свои родную страну в результате политических репрессий. Законопроект предполагает, что просроченные беларуские паспорта будут иметь юридическую силу на территории США, что позволит их владельцам беспрепятственно въезжать и выезжать из страны.

Документ также включает предложение о предоставлении гражданам Беларуси временного статуса защищённого пребывания (TPS), который даст возможность беларусам запрашивать разрешение на работу и проживание в США.

Законопроект предполагает, что беларусы смогут подавать заявления на неиммиграционные и иммиграционные визы как в США, так и в других странах. В нем также обозначена необходимость совместной работы США и Еврокомиссии по вопросам предоставления гражданам Беларуси и России разрешительных документов для международных поездок.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям Сената.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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