19 октября в многоквартирном доме в Шамбурге, штат Иллинойс, где жила семья Кармильчик из Гродно, случился пожар. Внизу квартир, где находились гаражи, курили соседи и произошло возгорание. Об этом написала пост подруга семьи Изабелла Поткина в беларуской группе “Беларусы ЗША. Разам лягчэй” на Facebook с просьбой помочь семье ее близких друзей, потерявшей в пожаре все свое имущество.

Редакция “Славянского Сакраменто” связалась с главой семейства – Артемом Кармильчиком (Karmilchik Artem), чтобы узнать подробности произошедшего.

Артем — строитель и электрик, он много лет подряд оказывал помощь людям в ремонте и строительстве жилых домов. В результате случившегося пожара Артем получил ожоги 2-ой степени спины и обеих рук. На данный момент он уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться после трагедии.

Семья Кармильчик – Артем, жена, дочка 6 лет и бабушка, проживала в Шаумбурге, пригород Чикаго, примерно 7 лет. Вечером, когда случился пожар, жена Артема пожаловалась ему на странный запах гари. Сначала он подумал, что он исходит от курящих соседей, но решил посмотреть в окна и проверить обстановку на улице. Выглянув, он увидел густой дым, который валил из соседского гаража.

Артем быстро выбежал на улицу в нижнем белье и майке, и, подбежав к соседнему дому, понял, что здание охвачено пламенем. Он не обнаружил ни жильцов, ни спасателей, и, осознав всю серьезность ситуации, срочно вернулся за своей семьей. Ему удалось вывести всех членов своей семьи из жилища буквально в том, во что они были одеты – все их имущество осталось дома, который вскоре был охвачен пламенем.

Во время спасательной операции Артем получил ожоги и ссадины на руках и спине. На данный момент им удалось найти временное пристанище на несколько недель, но они занимаются поиском постоянного жилья.

Неравнодушные соотечественники помогли семье Кармильчик собрать некоторую одежду и другие необходимые предметы обихода на первое время, но семье еще предстоит пройти долгий путь восстановления.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship