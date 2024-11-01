Калифорния выделяет $827 млн на борьбу с бездомностью

29 октября в центре Лос-Анджелеса губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, где к нему присоединились мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и окружные должностные лица, а также журналисты, представляющие местные СМИ, объявил о выделении 827 млн долларов из бюджета штата для борьбы с бездомностью. Как предполагается, эта инициатива должна стать важным шагом к обеспечению новых возможностей для расселения бездомных людей и значительной поддержки их перехода в постоянное или временное жилье.

Наибольшее финансирование получат организации в самом густонаселенном в стране округе, имеющим наибольшее количество бездомных, в Лос-Анджелесе: почти половина всех выделенных средств или 380,36 млн долларов. Также значительные средства будут выделены организациям в округах Сан-Диего и Аламеда – почти по 60 млн долларов каждый, Санта-Клара – почти 57 млн долларов, Сакраменто – свыше 53 млн долларов и Сан-Франциско – почти 44 млн долларов.

На пресс-конференции губернатор заявил, что деньги будут распределены между 37 региональными организациями, каждая из которых должна продемонстрировать способность эффективно использовать средства для создания программ по решению проблем калифорнийцев, которые самостоятельно не могут позволить себе иметь постоянное место жительства. Гэвин Ньюсом подчеркнул, что финансирование будет сопровождаться строгими требованиями к отчетности, чтобы гарантировать эффективное использование средств штата и возможность отслеживать результаты.

Во время пресс-конференции я задал несколько вопросов о текущей ситуации с бездомными. Один из них касался точных данных по их количеству в штате, т.к., согласно официальной информации, их число составляет около 185 000 человек. Мне хотелось знать, отображает ли статистика реальное число бездомных в Калифорнии.

Я также поднял вопрос о проблеме бездомности в отдаленных населённых пунктах, которые не имеют необходимых ресурсов для оказания соответствующей помощи людям, оказавшимся в беде.

“Я очень признателен вам за акцент на менее населенных местах, таких как Глендейл, Лонг-Бич и Пасадена. Мы включили в план все небольшие города и поселки. Мы сосредоточены на программах, которые наилучшим образом помогут решить проблемы на севере, юге и в центральной части Калифорнии. Мы замечаем прогресс в некоторых сообществах, таких как Фресно под руководством мэра Джерри Дайера,” – сказал губернатор Ньюсом, отвечая на второй вопрос.

Отвечая на вопрос о статистике бездомных, он напомнил, что в 2005 году количество бездомных было еще выше. Он подчеркнул, что реформы штата направлены на увеличение строительства доступного жилья. “Мы продолжаем действовать в том же духе, пока не снизим эту статистику,” — отметил Ньюсом.

Мэр Карен Басс, активно занимающаяся вопросами бездомности, с оптимизмом отреагировала на новость о выделении 380 млн долларов организациям Лос-Анджелеса. Она отметила: “Эти деньги помогут нам справиться с проблемами, и впервые за последние годы мы начинаем видеть реальные изменения в количестве бездомных.”

Всего за время губернаторства Ньюсома в программу по борьбе с бездомностью было инвестировано около $40 миллиардов в жилье и $27 миллиардов на инициативы по профилактике бездомности. Эти цифры говорят о серьезной приверженности штата решать социальные проблемы, но за каждым числом стоят индивидуальные судьбы людей, многие из которых продолжают жить в палатках на улицах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сакраменто и других городов.

Практика покажет, сможет ли инициатива губернатора действительно изменить ситуацию с бездомностью. Важно, чтобы средства штата использовались эффективно и действительно помогали тем, кто в них нуждается, чтобы учитывались потребности удаленных населенных пунктов и все жители штата имели доступ к необходимой помощи и ресурсам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com