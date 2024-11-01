Tesla объявила о том, что 22 октября на производстве компании был собран 7-миллионный автомобиль.

Этим знаковым достижением поделился генеральный директор Илон Маск во время отчета по финансовым результатам за третий квартал 2024 года. Он также подчеркнул, что Tesla остается прибыльной, несмотря на очень сложную обстановку на автомобильном рынке.

Обсуждая успехи компании, Маск отметил, что третий квартал 2024 года стал рекордным для Tesla.

Каждую неделю с конвейера выходят около 35 000 автомобилей.

Большинство автомобилей, произведенных компанией, составляют седаны Model 3 и кроссоверы Model Y.

Эти достижения подтверждают, что Калифорния продолжает оставаться лидером в индустрии производства электромобилей в США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship