По заявлениям Минюста США, Вадим Ермоленко играл центральную роль в схеме с участием разведслужб России с целью контрабанды военных технологий американского происхождения, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Житель Нью-Джерси, имеющий американское и российское гражданство, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения правил экспортного контроля США и других преступлениях для закупок чувствительных технологий для российских военных и разведки.

Министерство юстиции США сообщило в пятницу, что 43-летний Вадим Ермоленко признал свою роль в транснациональной сети закупок и отмывания денег, которая использовала подставные компании и скрытые финансовые каналы для обхода экспортных ограничений и поставок электронных компонентов двойного назначения для нужд российских силовиков.

Согласно судебным документам Ермоленко был связан с московскими компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые, как считается, работают под руководством российской разведки и занимаются закупками передовых технологий и испытательной аппаратуры. В сообщении Минюста говорится, что компании управляли обширной сетью подставных фирм и банковских счетов в разных странах мира, включая США, чтобы скрыть причастность российского правительства и конечные пункты назначения товаров.

По версии следствия, через счета, контролируемые Ермоленко, прошло более 12 миллионов долларов, на которые приобретались технологии военного назначения, в том числе компоненты, используемые в радарах, оборудовании для наблюдения, а также в исследовательских и конструкторских работах военного характера. Некоторые компоненты, незаконно закупленные Ермоленко и другими обвиняемыми, могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, отметил Минюст.

После российского вторжения в Украину США ввели санкции против компаний «Серния Инжиниринг» и «Сертал», а также против нескольких физических и юридических лиц, участвовавших в этой схеме, назвав их «орудием военной машины Российской Федерации».

Судебное преследование является частью более широкой деятельности рабочей группы Минюста США KleptoCapture и совместной группы по защите прорывных технологий (Disruptive Technology Strike Force) Минюста и Министерства торговли США. Эти инициативы направлены на блокировку прорывных технологий и обеспечение мер экспортного контроля.

Один из сообвиняемых Ермоленко, Алексей Брайман, ранее признал свою вину в сговоре с целью обмана США и ожидает вынесения приговора. Дело против еще одного обвиняемого, Вадима Конощенка, предполагаемого агента ФСБ, было прекращено после того, как он был выслан из США в ходе обмена заключенными между США и Россией в августе. Другие обвиняемые остаются на свободе или находятся в процессе судебного разбирательства.

«[Ермоленко] признал, что играл центральную роль в теперь уже сорванной схеме с участием российских разведслужб с целью контрабанды в Россию военных технологий американского происхождения, включая боеприпасы для снайперских винтовок», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил о рисках для безопасности, которыми чревато попадание таких технологий в руки противника.