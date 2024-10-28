Мать Трампа и родители отца Трампа были иммигранты.

Первая жена Трампа попала в Америку через фиктивный брак, чтобы получить австрийское гражданство с целью сбежать из Чехословакии в Канаду. Ивана получила американское гражданство только после того, как вышла замуж за Трампа.

Мелания, вероятно последняя жена Трампа, попала в Америку по туристической визе. После этого она получила ряд рабочих виз для работы моделью. После чего она осталась по «эйнштейновской» визе, которая выдаётся за «исключительные способности».

Это не значит, что виза была получена коррумпировано. Адвокаты Мелании действительно могли уговорить иммиграционные службы, что у неё уникальные достижения в своей профессии. Как будто в Америке нет своих моделей!

А когда Мелания получила американское гражданство, она вызвала в Америку своих родителей.

Зато сегодня Мелания активно и пассивно поддерживает политическую карьеру Трампа, в том числе против иммигрантов. Возможно, это часть контракта. В письменном или в устном виде.

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Илон Маск приехал в Америку в 1995 году по студенческой визе. Но учиться в университете он наотрез отказался. То есть по закону был обязан покинуть страну.

Вместо этого он начал работать над программой Zip2. В 1996 инвесторы поставили условие, что Маск должен легализироваться. Маск продал Zip2 за $300 миллионов, что позволило ему инвестировать во все последующие бизнесы.

Итого. Маск воспользовался студенческой визой, чтобы через обман попасть в страну. Маск находился в Америке нелегально. Маск работал в Америке нелегально. Прочтите это ещё раз.

Если бы США вели жёсткую иммиграционную политику, Маска депортировали бы, как только он не явился на занятия. Он не заработал бы свои первые $300 миллионов. Он не смог бы инвестировать во все последующие бизнесы. И сегодня он не мог бы продвигать политику Путина в отношении Украины, не помогал бы Трампу вернуться к власти и не коррумпировал бы американскую демократию.

А как же PayPal, SpaceX, Tesla, Starlink? Здесь у вас, грубо говоря, два варианта: либо иммигранты в принципе полезны для Америки, либо нелегальный иммигрант Маск забрал работу у американцев.

Потому что все эти компании или их эквиваленты случились бы, даже если б Маска депортировали в 1995. В некоторых случаях Маск просто играл роль мешка с деньгами. Ну а что этот «гений» сделал с Твиттером всем и так известно.

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Но суть не в этом. Суть в том, что каждая истерика трампанутых (в данном примере против иммигрантов) – это или проекция, или признание.

Пропаганда ксенофобии не будет проводиться против Трампа и его родственников. Ксенофобия не коснётся Маска никак. Законы и указы будут приниматься, издаваться и исполняться не для них. Они уже везде успели, уже всё нарушили.

Новые законы будут приниматься, издаваться и исполняться только против вас.

Дмитрий Абрамсон