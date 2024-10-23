Также он будет первым в стране, который будет управляться коренными жителями Америки.

Расположенный вдоль 116 миль побережья Центральной Калифорнии между округами Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара, Национальный морской заповедник “Наследие Чумаш” (Chumash Heritage National Marine Sanctuary) станет 17-м национальным морским заповедником США. Его побережье и воды также являются местом духовного значения и культурной самобытности для коренных народов местной прибрежной зоны – народов чумаш и салинан.

Присвоение статуса заповедника вступит в силу после 45 дней непрерывной сессии Конгресса США, которая, как ожидается, состоится в декабре текущего года. Его создание запретит бурение нефтяных и газовых скважин и подводную добычу полезных ископаемых, однако рыболовство будет разрешено.

Заповедник охватывает более 4500 квадратных миль Тихого океана и защищает обширные морские и прибрежные экосистемы вдоль побережья Калифорнии.

Утвержденные границы заповедника меньше, чем изначально предлагалось, из-за развивающейся в Калифорнии ветроэнергетики. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что планирует рассмотреть возможность расширения заповедника в будущем.

Создание заповедника будет способствовать охране уникального биологического разнообразия береговой линии и сохранению критически важной среды обитания и биоразнообразия, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как кожистая морская черепаха, южная морская выдра, западный снежный зуек (птица) и чавыча, рыба семейства лососевых.

Территория заповедника является не только средой обитания животных, но и имеет важное значение для наследия народов чумаш и салинан. Некоторые объекты этого наследия, включая свидетельства астрономических обсерваторий, затоплены в этих водах. В регионе также известно о более 200 затонувших исторических кораблей – например, корабль Yankee Blade, потерпевший крушение в 1854 году недалеко от мыса Аргуэлло – и самолетов. Присвоение статуса заповедника сохранит эти затонувшие объекты и позволит изучать их.

Более 40 лет местные жители выступали за создание национального морского заповедника. В 2013 году Совет племени северных чумашей начал кампанию по обеспечению официального назначения заповедника. Вождь племени Фред Коллинз, отец действующего председателя Совета племени северных чумаш Вайолет Сейдж Уокер, предложил территорию в более 7000 квадратных миль океана, известную лесами водорослей, морскими выдрами и мигрирующими китами, когда в 2014 году федеральное правительство открыло процесс выдвижения кандидатов на новые национальные морские заповедники. Эти территория была местом, где племя обитало и проводило свои обряды на протяжении 20 000 лет. Создания заповедника было его мечтой, но предложение застопорилось при администрации Трампа, а вождь умер несколько лет спустя.

Четыре других морских заповедника, расположенных вдоль побережья Калифорнии: “Чаннел-Айлендс” (Channel Islands), “Залив Монтерей” (Monterey Bay), “Большие Фароллоны” (Greater Farallones) и “Корделл-Бэнк” (Cordell Bank).

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com