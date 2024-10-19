Medicaid и Medical будут покрывать лечебные практики из нетрадиционной медицины.

Правда, это коснется только коренных американцев и пока только в 4 штатах: Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и Орегоне. Medicaid и Medical будет покрывать такие методы лечения, как музыкальная терапия, парные бани и танцы, считающиеся у коренных американцев традиционными методами лечения.

Центры услуг Medicare и Medicaid объявили об этом шаге на минувшей рабочей неделе. Это двухлетняя пилотная программа, которая применяется в учреждениях Индейской службы здравоохранения, племенных учреждениях и городских индейских организациях.

Калифорния является домом для крупнейшего в США коренного населения Америки, и губернатор Гэвин Ньюсом заявил в пресс-релизе, анонсирующем расширение, что штат “стремится залечить исторические раны, нанесенные племенам, включая неравенство в здравоохранении, с которым сталкиваются коренные общины”.

В Калифорнии расширение Medi-Cal будет покрывать две новые категории: люди, страдающие расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, могут обратиться за терапией к традиционным целителям, которые предлагают церемониальные ритуалы, или они могут работать с доверенными лицами в племенных общинах, такими как выборные должностные лица или духовные лидеры, которые предлагают психологическую поддержку, консультирование по травмам и руководство по восстановлению.

Сообщества коренных американцев имеют самые высокие в стране показатели наркомании и смертности от передозировки, и эксперты в области здравоохранения давно утверждают, что западная медицина сама по себе не может адекватно лечить расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, у коренных американцев.