Губернатор Калифорнии подписал пакет законов о репарациях чернокожим американцам, но прямых выплат пока не будет.

На прошлой неделе Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал несколько законопроектов, которые стали результатом многолетних усилий по выдаче расовых репараций чернокожим жителям штата и их потомкам. Члены Законодательного собрания чернокожих депутатов в Калифорнии (California Legislative Black Caucus, CLBC) объявили о подписании четырех законопроектов, включая официальное извинение (АВ 3089) за роль штата в продвижении рабства.

Ньюсом также одобрил законы об улучшении защиты от дискриминации по признаку волос (АВ 1815) для спортсменов и усилении надзора за запретом книг в государственных тюрьмах (АВ 3089).

“Штат Калифорния принимает на себя ответственность за роль, которую мы сыграли в продвижении, содействии и разрешении института рабства, а также за его непреходящее наследие постоянного расового неравенства,” — сказал губернатор в своем заявлении. “Опираясь на десятилетия работы, Калифорния теперь делает еще один важный шаг вперед в признании серьезной несправедливости прошлого — и возмещении причиненного вреда.”

Законопроект АВ 3089 был частью пакета законопроектов о возмещении ущерба, представленных в этом году, которые направлены на исправление десятилетий политики, которая привела к расовому неравенству афроамериканцев. Однако ранее он наложил вето на предложение, которое помогло бы чернокожим семьям вернуть или получить компенсацию за имущество, несправедливо изъятое правительством через принудительное отчуждение собственности. Но даже если бы закон был подписан, он не вступил бы в полную силу, поскольку законодатели заблокировали другой законопроект – законопроект о создании агентства по репарациям, которое рассматривало бы заявки.

9 сентября 1850 года в рамках Compromise 1850 года Калифорния стала свободным штатом, она санкционировала рабство и одобрила политику и практику, которые мешали чернокожим людям владеть домами и открывать бизнес. Согласно отчету, опубликованному первой в стране целевой группой по репарациям штата, чернокожие семьи подвергались террору, их общины подвергались агрессивной полиции, а их районы загрязнялись.

И хотя по вопросам выплаты репараций Калифорния продвинулась дальше других штатов, законопроект о предоставлении широких прямых выплат афроамериканцам пока не внесен законодателями штата. Поэтому, с одной стороны, подписание закона об извинении штата Законодательное собрание чернокожих депутатов Калифорнии восприняло с оптимизмом и назвало историческим моментом:

“Этот исторический момент свидетельствует о приверженности Калифорнии использованию законодательной власти для исправления этой несправедливости, устанавливая план для других штатов.”

Однако есть и разочарованные сторонники движения за репарации.

“Сегодняшнее подписание (26 сентября, прим. “Славянский Сакраменто”) законопроекта представляет собой обещание будущего, основанное на годах упорного труда и самоотверженности CLBC и наших союзников,” — сказала член Ассамблеи Лори Уилсон. “Вместе с губернатором Ньюсомом мы посылаем мощный сигнал о том, что Калифорния лидирует в деле возмещения ущерба, нанесенного черным общинам. Сегодняшняя победа знаменует собой победу, но только первую в продолжающейся борьбе за справедливость.”

Однако отмечается, что “хотя губернатор Ньюсом 25 сентября 2024 года наложил вето на несколько законопроектов, связанных с репарациями, включая законодательство, которое поможет черным семьям вернуть себе земли, захваченные в рамках принудительного отчуждения имущества, борьба за репарации продолжается. Законодательное собрание чернокожих в Калифорнии по-прежнему полностью привержено представлению и продвижению этих жизненно важных законопроектов на предстоящей законодательной сессии и в дальнейшем. Мы призываем наших союзников и сторонников сплотиться вокруг этих усилий и обеспечить сохранение Калифорнии в качестве лидера национального движения за репарации.”

Подписанный при содействии CLBC пакет законопроектов решает такие ключевые проблемы, как неравенство в жилищном обеспечении, охрана материнства, экономическое неравенство и доступ к образованию — проблемы, которые долгое время непропорционально сильно влияли на чернокожих калифорнийцев.

Ожидается, что в течение следующих двух лет это партнерство CLBC и губернатора Калифорнии будет иметь решающее значение для продвижения движения за репарации и обеспечения того, чтобы это историческое законодательство выполнило свои обещания.

Напомним, что в июне губернатор Ньюсом утвердил бюджет в размере 297,9 млрд долларов, который включал до 12 млн долларов на законодательство о репарациях.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com