Об этом она написала в своих мемуарах “Мелания”, которые выйдут в свет 8 октября. За несколько дней до выхода своих мемуаров, в Х она опубликовала короткий видеоклип, в котором, рассказывая о своей новой книг. На видео Мелания заявила: “Когда речь заходит об индивидуальной свободе — фундаментальном праве, которое есть у всех женщин с рождения, не может быть никаких компромиссов”.

Позиция бывшей первой леди противоречит действиям Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании 2016 года обещал привести в Верховный суд США своих назначенцев, чтобы отменить федеральное право женщин на аборты. Что фактически и произошло – в 2022 году Верховный суд США отменил историческое решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, согласно которому право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией США защищало возможность женщины прервать беременность.

Бывший президент долгое время отказывался давать ответы на вопросы относительно права на аборт, однако недавно он заявил, что наложит вето на запрет абортов, если станет президентом.

Тема абортов остается одной из ключевых в ходе предвыборной кампании 2024 года.