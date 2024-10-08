Обновленный официальный сайт Калифорнии стал удобнее и предлагает все ресурсы помощи штата.

4 октября губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил о запуске обновленного веб-сайта, официального флагманского веб-сайта штата Калифорния, который обещает значительно упростить взаимодействие жителей штата с его структурами. Это обновление является частью более широкой цифровой стратегии администрации Золотого штата, нацеленной на улучшение качества услуг и повышение их доступности для всех жителей.

“Большая часть работы, которую мы делаем для создания Калифорнии для всех, основана на том, насколько доступно наше правительство для людей. В рамках нашей постоянной работы по подключению людей к их правительству сегодня мы представляем «домашнюю страницу» Калифорнии, которая служит порталом для услуг штата и программ,” – говорится в официальном заявлении губернатора.

Обновленный сайт CA.gov упрощает для калифорнийцев доступ к сотням услуг штата и департаментов: он прост в навигации и доступен для всех — что позволяет калифорнийцам легко подключаться к необходимым им ресурсам и помощи (есть отдельный раздел Get help), поэтому калифорнийцы легко будут ориентироваться в большом количестве доступных программ и услуг, включая медицинское обслуживание, образование, налогообложение, DMV, бизнес, недвижимость и др.

Также обновленный официальный сайт Калифорнии учитывает потребности различных групп пользователей, включая людей с ограниченными возможностями; с информацией можно знакомиться на испанском, тагальском, корейском, вьетнамском и китайском языках.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship