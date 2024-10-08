«Милтон» может оказаться одним из самых разрушительных ураганов в истории

Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Джо Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать меры реагирования на ураган, в дополнение к продолжающейся ликвидации последствий урагана «Хелен».

Об изменении планов президента сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее предполагалось, что Байден возглавит саммит в формате «Рамштайн», который пройдет в субботу в Германии, чтобы стать сигналом непоколебимой поддержки Украины. Это будет первая встреча группы стран, поставляющих Украине оружие, на высшем уровне.

Ураган “Милтон” усилился до категории 5: жителям Флориды рекомендуют эвакуироваться

Национальный центр по ураганам США сообщил, что ураган “Милтон” снова достиг силы категории 5. Власти предупреждают жителей восточного побережья Флориды и рекомендуют подготовить свои дома к возможному удару стихии, а также эвакуироваться, если будет отдан соответствующий приказ.

Предупреждение о штормовом накате расширено до Себастьян Инлет на юге Флориды и до Альтама Хаунд в Джорджии. Для западного побережья Флориды, включая Тампа-Бэй, объявлено предупреждение об урагане.

Также введено предупреждение о тропическом шторме для северо-западных Багам, включая острова Гранд Багама, Абакас и Бимини.

Ранее сообщалось, что ураган “Хелен”, пронёсшийся через штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Теннесси и Вирджиния, унес более 230 человеческих жизней.

