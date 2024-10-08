В России гражданина США приговорили к 7 годам за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений и применение насилия.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, Центральный районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина США Роберта Гилмана. Он признан виновным в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и в насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования.

По версии российской прокуратуры, “Гилман, ранее осужденный за применение насилия в отношении представителя власти и отбывающий наказание в виде лишения свободы в Воронежской области, в сентябре и октябре 2023 года, выражая несогласие с законными требованиями и действиями сотрудника колонии по соблюдению распорядка дня, умышленно применил в отношении него физическое насилие… А в октябре 2023 года при проведении в исправительной колонии следственных действий Гилман в целях воспрепятствования законной деятельности следователя нанес ему множественные удары, причинив телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью”.

Также прокуратура утверждает, что “в ноябре 2023 года Гилман, находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области, куда он был переведен из исправительной колонии в связи с расследованием уголовного дела, выражая свое несогласие с законными требованиями и действиями инспектора, применил в отношении него физическое насилие”.

Суд согласился с доводами прокуратуры и назначил Гилману наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданин США также должен заплатить 300 тысяч рублей (чуть более $3000).

После оглашения приговора Гилман заявил журналистам, что планирует обжаловать приговор в вышестоящем суде и что на заседании конгресса США будет обсуждаться вопрос о его обмене.

17 января 2022 года Роберт Гилман, как сообщал Следственный комитет РФ, в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, поэтому был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На американца завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима.

Ранее российский суд приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Джеймса Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, признав его виновным в службе в качестве наемника в Украине, сообщил корреспондент Reuters из зала суда.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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