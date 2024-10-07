Судебные власти РФ обвиняют Стивена Джеймса Хаббарда в том, что он служил Украине в качестве наемника, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российский суд в понедельник приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Джеймса Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, признав его виновным в службе в качестве наемника в Украине, сообщил корреспондент Reuters из зала суда.



По словам следователей, уроженцу Мичигана Хаббарду платили 1000 долларов в месяц за службу в украинском подразделении территориальной обороны в городе Изюм, где он жил с 2014 года.



Согласно утверждениям следствия, Хаббард прошел обучение и был беспечен оружием и боеприпасами, когда он, как утверждается, зарегистрировался для службы в феврале 2022 года – в тот же месяц, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. Как сообщило в прошлом месяце российское информагентство РИА Новости со ссылкой на прокурора, он был задержан российскими военными 2 апреля того же года.



Российские государственные СМИ сообщили, что Хаббард признал себя виновным в предъявленном обвинении. При этом агентство РИА Новости сообщает, что адвокат Хаббарда намерен обжаловать приговор.



В прошлом месяце сестра Хаббарда Патриция Хаббард Фокс и еще один его родственник поставили под сомнение его признание, заявив агентству Reuters, что он придерживался пророссийских взглядов и, кроме того, вряд ли взял бы в руки оружие в своем возрасте.



Представитель посольства США в Москве заявил, что ему известно о задержании американского гражданина, но в понедельник отказался от комментариев.



В своих интервью Патриция Фокс и другой родственник Хаббарда охарактеризовали его как замкнутого человека, отдалившегося от некоторых членов своей семьи и десятилетиями работавшего преподавателем английского языка за границей, в частности – в Японии и на Кипре.



Фокс сообщила, что Хаббард переехал в Украину в 2014 году и некоторое время жил там с подругой на небольшую пенсию в размере приблизительно 300 долларов в месяц. По ее словам, он так и не выучил русского или украинского языка и не имел связей с местными жителями.



Хаббард – один из, по меньшей мере, 10 американцев, находящихся за решеткой в России, спустя почти два месяца после того, как 1 августа в результате обмена заключенными между Москвой и Западом были освобождены три американца и десятки других лиц.



Два гражданина Колумбии также находятся под стражей в России по обвинению в том, что они являются «наемниками» Украины.



Кроме того, в понедельник суд в Воронеже приговорил гражданина США и бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана к 7 годам и одному месяцу лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника тюрьмы и государственного следователя во время отбывания срока по ранее вынесенному приговору за нападение.



Ксения Карелина, имеющая российское и американское гражданство, в августе была приговорена к 12 годам лишения свободы после того, как российский суд признал ее виновной в государственной измене за пожертвование чуть более 50 долларов нью-йоркской благотворительной организации, оказывающей помощь Украине.



Бывший школьный учитель, ранее работавший в посольстве США в Москве, Марк Фогель отбывает 14-летний срок по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как в августе 2021 года он был задержан в московском аэропорту Шереметьево с 17 граммами марихуаны (которую, по его словам, он использует в медицинских целях) в своем багаже.



Бывший морской пехотинец Роберт Гилман был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в октябре 2022 года по обвинению в нападении на полицейского.



Уроженец России, усыновленный американцами, Роберт Романов Вудланд был задержан в январе по обвинению в хранении наркотиков и 4 июля приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения. Его адвокат заявил, что Вудланд частично признал свою вину.



Юджин (Евгений) Спектор, родившийся в России, а затем переехавший в США, отбывает 3,5 года заключения по обвинению во взяточничестве. В августе прошлого года ему было предъявлено обвинение в шпионаже.