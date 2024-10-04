Национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrack продаeт недельный железнодорожный проездной билет «California Rail Pass» за $159 для взрослых и $79,50 для детей от 2 до 12 лет.

Он позволяет путешествовать по Калифорнии в течение любых 7 дней в течение 21-дневного периода.

Проездной предоставляет возможность побывать в разных местах Золотого штата – от Сан-Диего и Лос-Анджелеса на юге до Сан-Франциско, Сакраменто, озера Тахо на севере – по единой низкой цене.

Проездной действителен на следующих поездах: Capitol Corridor, San Joaquins, Pacific Surfliner и Coast Starlight, курсирующий между Лос-Анджелесом и городом Дансмьюиром. Он также охватывает большинство автобусных маршрутов Thruway, связанных с этими поездами, включая расширенные маршруты до Рино и Лас-Вегаса.

Проездной не действует на поезда, маршруты которых продолжаются за пределами Калифорнии. Для его приобретения необходимо обратиться в турагентство или связаться с Amtrak.

Пассажиры, которые приобретут проездной, должны будут предварительно забронировать поездки на все интересующие поезда.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship