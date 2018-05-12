Появилось видео скоростного туннеля под Лос-Анджелесом

Предприниматель Илон Маск опубликовал в Инстаграме видео первого сегмента скоростного туннеля под Лос-Анджелесом, строительством которого занимается компания The Boring Company. Инженер сообщил, что общественности будет скоро дан шанс испытать работу транспортной сети.

“Первый туннель The Boring Company под Лос-Анджелесом почти завершен! Через несколько месяцев, после получения официальных разрешений, по нему начнутся бесплатные поездки, – написал Маск в соцсети, опубликовав короткое видео передвижения по туннелю. – Огромное спасибо всем, кто принял участие в этом проекте. Поддержка общественности, должностных лиц и регулирующих органов крайне важна для успеха”.

Как упоминалось ранее, пользование демонстрационной системой будет бесплатным, а после ее полного введения в эксплуатацию приоритет всегда будет отдаваться капсулам для пешеходов и велосипедистов, поездка в которых будет стоить дешевле билета на автобус.

Согласно инженерам компании, первая фаза проекта включает постройку опытного туннеля через Лос-Анджелес и Калвер-Сити. Туннель будет использоваться для апробирования строительной логистики, проверки систем, испытаний на безопасность, разработке эксплуатационных процедур и демонстрации переключения веток. Перевозки пассажиров не начнутся до тех пор, пока опытный туннель не будет признан успешным властями округа, сообщает компания Маска.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on May 10, 2018 at 6:49pm PDT

“Для решения проблем с выматывающими душу пробками дороги должны строиться в трех измерениях – что означает либо летающие автомобили, либо туннели. В отличие от летающих автомобилей, туннели защищены от непогоды, спрятаны от взгляда и не падают вам на голову. Обширная сеть туннелей глубоко под землей решит проблему пробок для любого города, каким бы большим он ни был (просто продолжайте добавлять подземные уровни). Ключ к успеху – увеличить скорость строительства туннелей и снизить стоимость в 10 раз и больше, что и является целью The Boring Company. Быстро строящиеся недорогие туннели сделают возможной проброску через густонаселенные регионы скоростной системы пассажирских перевозок, которая позволит добираться из Нью-Йорка в Вашингтон (округ Колумбия) меньше чем за 30 минут”, – говорится на сайте строительной организации.