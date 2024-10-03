Новый гибридный штамм Covid появился в 25 штатах США

Растет число случаев заболевания Covid-19, а уровень вакцинации остается низким.

Новый гибридный штамм Covid, XEC, появился в 25 штатах США, и эксперты прогнозируют, что он вызовет всплеск случаев заболевания Covid-19 этой осенью. Обновленные вакцины мРНК — Pfizer и Moderna — теперь доступны, наряду с переформулированной Novavax. Но способны ли новые вакцины обнаруживать и защищать от XEC?

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 27 сентября обсудили новый штамм, обновленные вакцины, нерешительность и усталость от вакцинации, а также объяснят низкие показатели вакцинации в латиноамериканских и чернокожих общинах. Они также развенчали дезинформацию, поступающую из Флориды, о неэффективности вакцин мРНК для пожилых людей.

Три обновленные вакцины от COVID-19 были выпущены в начале этого месяца, и эксперты говорят, что они невероятно эффективны в обнаружении новых подвидов штамма Omicron, который продолжает доминировать в США.

“Вакцины от COVID можно делать одновременно с прививкой от гриппа,” – сказал доктор Питер Чин-Хонг, специалист по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета. “Для меня удобство превыше всего.”

“Мало доказательств того, что одновременный прием обеих вакцин может привести к появлению дополнительных симптомов после вакцинации, таких как мышечные боли, лихорадка и истощение. У большинства людей нет никаких симптомов, но если высокая температура держится более 3 дней или человек теряет сознание или испытывает изменение психического состояния, пора отправляться в больницу,” – пояснил доктор Чин-Хонг. “У подростков мужского пола может развиться миокардит — воспаление сердца, — но такие случаи редки. Людей, у которых развивается анафилаксия, что происходит редко, следует немедленно отправить в больницу.”

“Детям следует немедленно сделать прививки,” – сказал доктор Чин-Хонг. “Особенно если они школьного возраста и вы хотите, чтобы дети пережили зиму без заболеваний, когда у вас много встреч и День благодарения. Если ваш ребенок заболеет, это будет означать, что вы можете заболеть и вам придется держаться подальше от этих событий. Так что вакцина действительно обеспечивает вам буфер против инфекций.”

“Дети плохо переносят COVID,” – сказал доктор Чин-Хонг, добавив, что заражение Covid подвергает их риску других респираторных заболеваний, таких как RSV. “Однако приоритетом являются взрослые старше 65 лет, особенно те, у кого ослаблен иммунитет.”

Рекомбинантный гибрид XEC появляется в Европе, но в настоящее время обнаруживается менее чем в 1% случаев в США. KP 3.1.1, также из семейства Omicron, появился в апреле прошлого года и продолжает преобладать в США.

“Вакцины мРНК Pfizer и Moderna были разработаны с использованием подвида KP 3.1.1, в то время как вакцина Novavax была разработана на основе более старого подвида JN1, который достиг пика в марте,” – сказал доктор Бенджамин Ньюман, вирусолог и профессор биологии Техасского университета A&M.

“Так что если вы смотрите на количество времени, в течение которого вы, вероятно, получите защиту, основываясь на скорости изменения вируса, вы, вероятно, получите больше пользы от одной из двух вакцин мРНК только потому, что они немного ближе по времени к вирусу, который циркулирует сейчас,” — сказал доктор Ньюман. “Никто не знает, что принесет будущее. Если вирус решит сделать поворот налево и вернуться к чему-то более похожему на JN1, то вакцина Novavax будет лучше с точки зрения защиты.”

“Иммунитет Т-клеток может сохраняться всего пару лет, поэтому большинству людей потребуется дополнительная вакцина от COVID,” – сказал Ньюман, посоветовав сделать прививку как можно скорее. “Сделав прививку сейчас, вы сможете пережить праздничный сезон, надеемся, без какого-либо вреда для вас или ваших близких.”

22 сентября Департамент здравоохранения Флориды опубликовал заявление, в котором подверг сомнению эффективность вакцин на основе мРНК Pfizer и Moderna. В нем рекомендовалось, чтобы врачи предоставляли доступ к Novavax всем пациентам старше 65 лет или тем, у кого ослаблен иммунитет. Доктор Ньюман опроверг это заявление.

“Было странно, когда главный хирург Флориды — доктор Джозеф Ладапо — выступил с этим заявлением. Потому что не было никаких новых данных, которые бы свидетельствовали о том, что все, что он говорил, на самом деле правда,” — сказал он.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 14 сентября менее 3% населения США воспользовались обновленными вакцинами, и только 23% заявили, что намерены сделать прививку. Ожидается, что уровень вакцинации останется низким до весны следующего года. Менее 15% коренных американцев, жителей тихоокеанских островов и латиноамериканцев заявили, что намерены сделать прививку, в то время как 18–20% чернокожих заявили, что воспользуются вакцинами, согласно данным опроса CDC.

Доктор Дэниел Тернер-Лловерас, соучредитель Salud con Tech, сказал, что его не удивило снижение уровня вакцинации в чернокожих и латиноамериканских общинах. Он сослался на многочисленные препятствия, с которыми сталкиваются люди при получении доступа к вакцинам.

“Когда мы говорим о COVID-19 в цветных общинах, мы на самом деле говорим о доступе, доверии и справедливости. Эти общины не просто колеблются. Их игнорировали, и они стали жертвами дезинформации, как и многие другие сообщества,” — сказал доктор Дэниел Тернер-Льоверас. “Для людей, которые исторически подвергались плохому обращению со стороны системы здравоохранения, недоверие играет огромную роль. Транспорт становится проблемой, когда на тысячи жителей приходится только одна клиника. Языковые барьеры также затрудняют доступ к информации. Вакцины больше не бесплатны, хотя они покрываются большинством планов медицинского страхования. Однако те, кому приходится идти за вакциной в аптеку, могут столкнуться с расходами около $200.”

“Настоящие изменения не происходят по отношению к сообществу. Они происходят вместе с сообществом. Те, кто ближе всего к проблеме, держат ключи к ее решению,” — сказал он, рекомендуя обратиться к сообществам, чтобы найти решения для барьеров и нерешительности в отношении вакцин.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.