Россиянин Александр Рыженков обвинен в серии атак с использованием программ-вымогателей, его разыскивает ФБР.

1 октября департамент юстиции США предъявил обвинение гражданину России Александру Рыженкову, 31 год, в использовании варианта программы-вымогателя BitPaymer для атак на многочисленных жертв в Техасе и по всей территории Соединенных Штатов и удержании их конфиденциальных данных с целью получения выкупа.

Согласно обвинительному заключению, начиная как минимум с июня 2017 года Рыженков якобы получил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерных сетях жертв. Затем Рыженков и его сообщники якобы развернули программу-вымогатель BitPaymer и использовали его для шифрования файлов компаний-жертв, сделав их недоступными.

Электронная записка, оставленная в системах жертв, содержала требование о выкупе и инструкции о том, как связаться со злоумышленниками для начала переговоров о выкупе. Рыженков и его сообщники якобы требовали, чтобы жертвы заплатили выкуп, чтобы предотвратить публикацию их конфиденциальной информации в сети.

В обвинительном заключении также утверждается, что Рыженков и другие использовали различные методы для проникновения в компьютерные системы, включая фишинговые кампании, вредоносное ПО и использование уязвимостей в компьютерном оборудовании и программном обеспечении. Целью Рыженкова и сообщников было требование выкупов в миллионы долларов.

Департамент юстиции считает, что Рыженков находится в России, он объявлен в розыск ФБР.

В дополнение Управление по контролю за иностранными активами департамента финансов объявило, что Рыженков был добавлен в список граждан особого назначения, что означает блокирование имущества и интересов в любой собственности, которые может иметь Рыженков в Соединенных Штатах, и запрещает финансовым учреждениям США участвовать в определенных транзакциях и действиях с ним.