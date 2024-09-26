Письменное обращение Майка Джонсона к украинскому президенту последовало за визитом Владимира Зеленского на завод по производству вооружений в Пенсильвании, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон направил в среду письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «немедленно отстранить от должности» посла Украины в США Оксану Маркарову.

«После того как посол Маркарова организовала посещение [Владимиром Зеленским] американского производственного предприятия в политически колеблющемся штате [Пенсильвания], под руководством представителя штаба Камалы Харрис, намеренно исключив [из состава делегации] республиканцев, спикер Джонсон заявил, что республиканцы потеряли доверие к способности посла “честно и эффективно исполнять обязанности дипломата в этой стране” и потребовал, чтобы Зеленский немедленно снял её с поста», говорится в заявлении офиса Джонсона.

«Как вы заявляли ранее, украинцы стараются избегать вмешательства в “американские внутренние политические игры” и “влиять на выбор американцев” накануне выборов в ноябре. Очевидно, что эта цель не была достигнута на этой неделе, когда посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американское производственное предприятие, – говорится в письме. – Предприятие находится в политически колеблющемся штате, визит организован ведущим представителем штаба Камалы Харрис и не включал в себя ни одного республиканца, так как республиканцы не были приглашены намеренно».

«Эта экскурсия была явным предвыборным мероприятием в поддержку демократов и очевидным вмешательством в выборы. Этот недальновидный и преднамеренно политический шаг вызвал потерю доверия республиканцев к способности посла Маркаровой честно и эффективно исполнять обязанности дипломата в этой стране. Она должна быть немедленно снята с должности», – говорится в письме.

Джонсон напомнил о том, что он уже «неоднократно заявлял, что любые иностранные государства должны воздерживаться от участия или вмешательства во внутреннюю американскую политику. Поддержка прекращения войны России против Украины остаётся двухпартийной, но наши отношения неоправданно… портятся, когда кандидаты в президенты от Республиканской партии подвергаются нападкам в СМИ со стороны официальных лиц Вашего правительства».

Во вторник спикер Джонсон заявил корреспонденту Украинской службы «Голоса Америки» Катерине Лисуновой, что не уверен, встретится ли он c президентом Зеленским в четверг.

«Я не думаю, что мы действительно будем в Вашингтоне в четверг. Мы изменили наш график в Конгрессе. Ситуация достаточно изменчивая. На побережье Мексиканского залива надвигается ураган. Многие из нас вернутся домой из-за этого. Так что я пока не уверен», – сказал Джонсон в комментарии «Голосу Америки».

По словам трех источников, знакомых с графиком экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа, он не планирует встречаться с Владимиром Зеленским во время визита президента Украины в США, несмотря на то, что на прошлой неделе он дал понять, что, скорее всего, встретится с этим иностранным лидером. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.