Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрел дело в отношении гражданина США (имя не называется – SlavicSac.com), обвиняемого в похищении собственного сына и попытке пересечь государственную границу Российской Федерации.

Согласно материалам Калининградского суда, в июле 2023 года американец прибыл в город для встречи со своим четырехлетним сыном, который является гражданином России. Не получив согласие матери на вывоз ребенка из страны, он, под предлогом совместного времяпровождения, отвез мальчика в посёлок Липовка Мамоновского городского округа, с намерением незаконно пересечь границу через лесную и болотистую местность. Попытка была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Следствие по делу о похищении проводилось при содействии УФСБ России по Калининградской области. Суд квалифицировал действия подсудимого как похищение несовершеннолетнего, а также как покушение на незаконное пересечение границы.

Американец был приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.