До $ 1 млн предлагается за сведения о других ключевых руководящих фигурах криминального рынка Joker’s Stash и транснациональных преступных групп UAPS, PM2BTC и PinPays, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов в рамках Программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Тимура Шахмаметова и Сергея Иванова, причастных к транснациональной организованной преступности.



Отдельное вознаграждение (до миллиона долларов) предлагается за информацию, позволяющую идентифицировать других главарей криминального рынка Joker’s Stash (помимо Шахмаметова), а также других ключевых фигур транснациональных преступных групп UAPS, PM2BTC и PinPays (помимо Иванова).



Об этом сообщил в четверг официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Министерство финансов вводит санкции против Иванова и российской биржи виртуальных валют Cryptex, одновременно издавая распоряжение, в котором PM2BTC квалифицируется как структура, представляющая собой первоочередную угрозу в связи с отмыванием денег в рамках незаконных финансовых оперпаций, связанных с Россией.

Эти действия предпринимаются в контексте скоординированных международных усилий по пресечению преступной деятельности российских структур в киберпространстве.



По данным Секретной службы, Шахмаметов, по-видимому, является создателем/оператором Joker’s Stash, одной из самых прибыльных онлайн-площадок для кражи данных кредитных карт и скомпрометированной персональной информации.



Иванов отмывал средства, полученные от Joker’s Stash. Секретная служба утверждает, что примерно с 2005 года Иванов является надежным и долгосрочным поставщиком услуг по отмыванию денег для высокопоставленных киберпреступников.