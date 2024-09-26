Департамент здравоохранения Калифорнии рекомендует использовать перчатки во время секса.

В мире продолжает распространяться оспа обезьян (Mpox), крайне заразное вирусное заболевание. В августе Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. В 2022-2023 гг. произошла вспышка заболевания, но нынешняя эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом – клада I (Мpox Clade 1), которая убивает до 10% заболевших.

Согласно исследованию медиков из Университета Брауна, опубликованном в New England Journal of Medicine, среди исследованных ими случаев заражения оспой обезьян по всему миру, 95% были связаны с незащищенным сексом между мужчинами, в том числе и трансгендерными.

В основном, случаи заболевания Mpox клада I встречаются в странах центральной и Восточной Африки, 15 августа 2024 года был выявлен первый случай заболевания за ее пределами – в Швеции. Заразившийся пациент приехал из Африки. По состоянию на сегодняшний день, согласно данным CDC (Centers for Disease Control and Prevention), в Соединенных Штатах не зарегистрировано ни одного случая Мpox Clade 1, однако в страну приезжает много путешественников со всего мира и американцы также посещают разные страны, поэтому риск заражения присутствует.

Симптомы и распространение

Симптомы Mpox похожи на симптомы гриппа, а также появляется сыпь и волдыри на коже. Сыпь часто появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего — на ладони и ступни (подошвы). В серьезных случаях очаги поражения могут охватывать все тело, особенно рот, глаза и гениталии. Общая длительность заболевания — от 14 до 21 дня, оно может пройти само по себе. Но в некоторых случаях есть риск летального исхода.

Изначально вирус передавался от животных к человеку (контакт с зараженными животными, например, обезьянами, крысами и белками), но сейчас он передается и от человека к человеку через непосредственный телесный контакт, например, во время секса, воздушно-капельным путем, через прикосновение к предметам, включая постельное белье, одежду и полотенца. Поэтому важно осознавать риски и принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя и других.

Профилактика

Одним из ключевых инструментов для профилактики Mpox является вакцинация. Вакцина JYNNEOS требует двух доз для достижения максимального уровня защиты. Людям, получившим только одну дозу, следует получить вторую дозу, даже если с момента первой дозы прошло больше 28 дней. Если вы подвержены риску заражения mpox, но еще не вакцинировались, временное изменение некоторых аспектов вашей половой жизни может снизить риск заражения вирусом. Для тех, кто находится в зоне риска и не завершил вакцинацию, врачи рекомендуют временно изменить сексуальные привычки, чтобы снизить вероятность заражения.

Полезной практикой является обмен контактной информацией с новыми партнерами, что упрощает подход к вопросам сексуального здоровья в случае возникновения симптомов. Если вы или ваш партнер заметили необычную сыпь или другие симптомы Mpox или вы думаете, что заразились, то лучший способ защитить себя и других — избегать секса любого вида (орального, анального, вагинального), а также поцелуев или прикосновений друг к другу, пока вы больны. Особенно избегайте прикосновений к любой сыпи. Не делитесь такими вещами, как полотенца, фетиш-принадлежности, секс-игрушки и зубные щетки.

“Перчатки (латексные, полиуретановые или нитриловые) также могут снизить вероятность воздействия при введении пальцев или рук во влагалище или анус. Перчатки должны закрывать всю открытую кожу и сниматься осторожно, чтобы не касаться внешней поверхности”, – рекомендуется CDC.

Чтобы минимизировать риск заражения во время сексуальной активности, следует придерживаться некоторых правил, в том числе: ограничить сексуальные контакты, лимитировать количество половых партнеров и использовать презервативы. Однако стоит помнить, что презервативы могут не обеспечить полную защиту, так как сыпь может возникнуть на других участках тела. Избегание поцелуев и обмена слюной также является важной мерой предосторожности.

Если появляются симптомы mpox, воздержитесь от интимных контактов и обратитесь к врачу. При посещении медицинских учреждений следует надевать маску и сообщить о наличии вируса в вашем регионе. Вспомните все тесные контакты, которые могли произойти за последние 21 день до проявления симптомов, так как эта информация может быть необходима для предотвращения распространения инфекции.

На массовых мероприятиях, таких как фестивали или вечеринки, где существует возможность близкого контакта, также следует соблюдать осторожность. Узнайте заранее о текущей ситуации с Mpox в вашем регионе и пройдите вакцинацию перед посещением таких мероприятий. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заражения Mpox и защитить здоровье себя и окружающих.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship