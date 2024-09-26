Украинский суд отказал жительнице Калифорнии в определении места проживания ребенка и запретил его выезд за границу без согласия отца, с которым ребенок проживает в Украине в настоящее время.

Жительница Калифорнии (имя не называется) подала в суд в июне 2022 года с целью определить место жительства ребенка с ней сроком на два года с момента вступления решения в силу, а также предоставить разрешение на выезд ребенка за границу без согласия отца в сопровождении матери или других лиц, уполномоченных нотариально. В сентябре 2006 года она вышла замуж за гражданина Украины и у них родилась дочь, но в мае 2010 год брак был расторгнут, все это происходило в Запорожской области Украины.

Согласно документам, истица утверждала, что в июле 2018 года она вместе с дочерью выехала в Мексику, и, став жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа, они оказались в США. Ребенок пошел в школу, начал изучать английский язык и делал успехи в учебе. Однако спустя восемь месяцев, по заявлению отца ребенка, Верховный суд Калифорнии в округе Сакраменто постановил, что ребенок должен быть возвращен в Украину в сопровождении отца.

То есть отец прервал обучение дочери в США и забрал ее на совместное проживание с ним в поселке Кушугум Запорожского района. Истица также указала, что не давала согласия на проживание ребенка с отцом, но ответчик воспользовался юридическими формальностями и вернул дочь в поселок для проживания с ним. Позже мать подала иск о назначении места жительства ребенка с ней и, договорившись о графике общения с ребенком, подала заявление об оставлении иска без рассмотрения.

В январе 2022 года Заводский районный суд Запорожья определил место проживания ребенка с отцом в поселке Кушугум Запорожской области. Несмотря на это, мать ребенка вновь обратилась в суд утверждая, что у нее есть условия для полноценного развития и воспитания ребенка, поэтому место жительства ребенка должно быть определено с матерью, так как это отвечает наилучшим интересам ребенка. Она также указала, что проживает в доме с отдельной комнатой для ребенка, имеет работу и стабильный доход. При этом, по месту ее проживания в США отсутствуют военные действия, а условия жизни безопасны. На момент обращения в суд она была беременна, что подтверждается медицинскими документами, и не могла приехать в Украину.

Как говорится в судебных документах, истица утверждала, что ответчик (бывший муж) скрывается от воинской обязанности, и поэтому запрещает общение ребенка с ней и бабушкой, опасаясь ответственности. А установленный график общения ребенка с бабушкой не исполняется с марта 2022 года.

22 ноября 2023 года Запорожский районный суд Запорожской области вынес решение по делу о месте проживания несовершеннолетнего ребенка и разрешении на его выезд за границу без согласия отца: суд отказал истице в удовлетворении ее иска, посчитав, что предыдущие судебные решения уже определили место проживания ребенка с отцом и что существенных изменений в жизни ребенка не произошло, и отец создал все условия для нормального развития дочери. Суд также отметил, что перемена места проживания ребенка противоречит его интересам.

В феврале 2024 года Запорожский апелляционный суд оставил решение районного суда в силе, отклонив апелляцию адвоката матери ребенка. В ходе разбирательства суд учел выводы органов опеки, которые также не рекомендовали изменять место проживания ребенка.

В марте 2024 года адвокат жительницы Калифорнии подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины, утверждая, что суды нижестоящих инстанций не учли все обстоятельства дела и доказательства, представленные в интересах матери. Рассмотрение дела в Верховном Суде было назначено на июнь 2024 года.

Кассационную жалобу матери Кассационный суд Украины удовлетворил частично: решение Запорожского районного суда от 22 ноября 2023 года и постановление Запорожского апелляционного суда от 7 февраля 2024 года он отменил, а дело было передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

“Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит,” – говорится в деле суда, с которым ознакомился корреспондент “Славянского Сакраменто”.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com