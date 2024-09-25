Калифорнийские пожарные направляются во Флориду в связи с приближающимся ураганом Хелен.

Тропический шторм Хелен набирает силу на пути ко Флориде, ожидается, что он наберет силу мощного урагана со скоростью ветра 115 миль в час и достигнет побережья США поздно вечером в четверг, обрушив проливные дожди со шквалистым ветром.

Во вторник, 24 сентября, были выпущены предупреждения об урагане для частей побережья залива Флориды во вторник, т.к. потенциальный тропический циклон Nine усилился до тропического шторма Helene, согласно Национальному центру по наблюдению за ураганами (he National Hurricane Center, NHC).

“Центр Helene будет перемещаться через дальнюю северо-западную часть Карибского моря до сегодняшней ночи, затем переместится через восточную часть Мексиканского залива в среду и четверг, возможно, достигнув побережья залива Флориды поздно вечером в четверг,” — говорится в предупреждении NHC.

В связи с этим губернатор Гэвин Ньюсом объявил о направлении пожарных Калифорнии для оказания помощи в укомплектовании группы поддержки при инцидентах Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Орландо, Флорида.

“Калифорния готова оказать помощь там, где это необходимо, даже несмотря на то, что в нашем штате продолжаются лесные пожары. Этот шторм опасен и может вызвать сильные ливни, штормовые нагоны и сильные ветры. Мы рады протянуть руку помощи тем, кто оказался на пути Хелен,” – губернатор Ньюсом.

В тесном сотрудничестве с FEMA Управление губернатора Калифорнии по чрезвычайным ситуациям (Cal OES) немедленно направляет семь пожарных из группы поддержки при инцидентах Городской поисково-спасательной службы (US&R) Калифорнии. Отмечается, что отправлять пожарных во Флориду “не повлияет на возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и тушения пожаров в Калифорнии”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship