В США запретят автомобили с подключением к Интернету, содержащие российские и китайские технологии.

В понедельник Департамент торговли США предложил запретить продажу или импорт подключенных и автономных транспортных средств, оснащенных китайским и российским программным обеспечением и оборудованием из-за проблем национальной безопасности. Правило не будет применяться к автомобилям, которые уже находятся на дорогах США и которые не используются на дорогах общего пользования, например, сельскохозяйственные или горнодобывающие транспортные средства.

“Сегодня автомобили оснащены камерами, микрофонами, GPS-отслеживанием и другими технологиями, подключенными к Интернету. Не нужно много воображения, чтобы понять, как иностранный противник, имеющий доступ к этой информации, может представлять серьезную угрозу как нашей национальной безопасности, так и частной жизни граждан США. Для решения этих проблем национальной безопасности Департамент торговли предпринимает целенаправленные, упреждающие шаги, чтобы не допустить на американские дороги технологии, произведенные в КНР и России,” — заявила министр торговли США Джина Раймондо в минувшее воскресенье на телефонной конференции.

Предлагаемое правило касается “подключенных автомобилей”, т.е. практически любых современных автомобилей, автобусов или грузовиков, которые подключаются к Интернету; оно также охватывает аппаратное и программное обеспечение, которое взаимодействует с технологиями, позволяющими автомобилю общаться с внешним миром, такими как Bluetooth, WiFi и сотовые технологии.

Джина Раймондо сообщила журналистам, что расследование правительства США, начавшееся в феврале этого года, выявило ряд рисков для национальной безопасности от встроенного программного обеспечения и оборудования из Китая и России в американских транспортных средствах, включая возможность удаленного саботажа путем взлома и сбора персональных данных водителей.

“В экстремальных ситуациях иностранный противник может отключить или взять под контроль все их транспортные средства, работающие в Соединенных Штатах, одновременно, что приведет к авариям (или) блокированию дорог,” — сказала она. “Речь идет не о торговом или экономическом преимуществе. Это исключительно действие национальной безопасности. Хорошая новость в том, что сейчас на наших дорогах не так много китайских или российских автомобилей.”

Автомобили из Китая уже завоевали приличную долю рынка в Европе, Россия была добавлена в правило, поскольку она пытается “вдохнуть новую жизнь в свою автомобильную промышленность”.

Запреты на ПО вступят в силу для модельного года 2027 года, а запреты на оборудование вступят в силу для модельного года 2030 года или с 1 января 2029 года для единиц без модельного года.

Департамент торговли приглашает общественность для комментариев, которые должны быть поданы в течение 30 дней после публикации правила, прежде чем оно будет окончательно доработано. Как ожидается, это должно произойти к концу срока полномочий администрации Байдена.

Стоит отметить, что не только США беспокоиться за сбор данных на автовладельца его железным конем. Так, как сообщает CNN, некоторые китайские правительственные органы запретили въезд автомобилей Tesla из-за аналогичных опасений.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com