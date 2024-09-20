Государственный департамент США предоставил американцам возможность продления своих паспортов онлайн – один из “способов снижения административных барьеров и повышения эффективности, справедливости и доступности на протяжении всего процесса подачи заявления на паспорт”. Онлайн продление паспортов поможет избежать процедуру подачи бумажных заявлений по почте и возможных задержек.

В среду, 18 сентября, Госдеп объявил, что его система онлайн-продления полностью работоспособна после тестирования в пилотных программах. Пошлина за обработку паспорта не меняется и составляет $130 за стандартную процедуру, занимающую от шести до восьми недель.

Теперь американцы могут продлевать свои паспорта сидя дома через защищенный веб-сайт: заявители смогут подать свои документы и оплату, не выходя из дома. Однако онлайн опция доступна не для всех граждан – не могут быть продлены дипломатический, официальный, служебный паспорта, и если вы живете в другой стране или имеете адрес армейского почтового отделения (APO) или почтового отделения флота (FPO).

Чтобы продлить паспорт онлайн, необходимо соответствовать ряду требований Госдепа:

– Паспорт, который вы продлеваете, действителен или действовал в течение 10 лет, и вам 25 лет или больше.

– Мы выдали паспорт, который вы продлеваете, в период с 2009 по 2015 год или более 9 лет, но менее 15 лет с даты, когда вы планируете подать заявление.

– Вы не меняете свое имя, пол, дату рождения или место рождения.

– Вы не путешествуете в течение как минимум 8 недель с даты, когда вы подаете заявление. Мы предлaгаем только стандартное обслуживание, и время, необходимое для получения паспорта, будет таким же, как и при продлении по почте.

– Вы подаете заявление на получение обычного (туристического) паспорта. Вы не можете продлить специальный паспорт (дипломатический, официальный, служебный) онлайн.

– Вы живете в Соединенных Штатах (в штате или на территории). Вы не имеете права на продление онлайн, если вы живете в другой стране или имеете адрес армейского почтового отделения (APO) или почтового отделения флота (FPO).

– У вас есть ваш паспорт, он не поврежден и не изуродован, и вы не заявляли о его утере или краже. Сохраните свой последний паспорт и не отправляйте его нам по почте.

– Вы можете оплатить пошлину за свой паспорт с помощью кредитной или дебетовой карты.

– Вы можете загрузить цифровую фотографию паспорта.

– Вы знаете, что мы аннулируем паспорт, который вы продлеваете, после того, как вы подадите заявление. Вы не можете использовать его для международных поездок.

Если вы отвечаете всем этим требованиям, то необходимо создать аккаунт и далее подгрузить все необходимые документы и указать даты поездки. Но если ваши планы на поездку изменятся, то можно запросить ускоренную доставку за дополнительные $60.

Со временем, как заявила помощник государственного секретаря по консульским вопросам Рина Биттер, Госдеп планирует расширить услугу онлайн продления паспортов и для американцев, проживающих за границей, для тех, кто хочет продлить второй паспорт, и оформить детские паспорта.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com