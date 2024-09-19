14 сентября молодая пара, Илья и София Царук, из Снохомиша, Вашингтон, трагически погибли вместе во время отдыха на Мауи, Гавайи. София была беременна девочкой, рождение которой ожидалось в декабре, у молодых родителей остался сын 1,5 лет Логан, который в то время жил у своей тети и дяди.

Илья и София вместе с двумя другими парами прилетели на Гавайи отдохнуть и решили заняться подводным плаванием в свой первый полный день отпуска недалеко от природного заповедника Ахихи-Кинау в субботу. В воде возникли сложности, четверо вернулись на берег и когда они поняли, что София и Илья долго не возвращаются, забили тревогу. Прибывшие спасатели достали на берег тела, провели сердечно-легочную реанимацию, но было уже поздно.

От имени семей Ковалевич и Царук, Андрей Тупиков организовал сбор средств на GoFundMe, где просит помочь и поддержать семьи в молитвах и внести “свой вклад в расходы на похороны, транспортировку домой с Гавайев, а также на все остальные похоронные приготовления и расходы”.