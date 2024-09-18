Губернатор Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с пожарами Bridge и Airport в Южной Калифорнии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес и Сан-Бернардино из-за пожара Bridge fire, а также в округах Ориндж и Риверсайд из-за пожара Airport fire. Ньюсом посетил штаб борьбы с пожаром Line fire в Хайленде и осмотрел районы, находящиеся под угрозой. Объявление чрезвычайного положения позволяет получать федеральную помощь для поддержки реагирования на пожары, распространяющиеся преимущественно на федеральных землях.

Штат мобилизовал воздушные и наземные силы для сдерживания лесных пожаров и защиты населения, включая почти 6000 человек на земле; сотни двигателей, бульдозеров и водовозов; и 51 вертолет и 9 самолетов.

В ответ на быстро распространяющиеся пожары штат мобилизовал значительные ресурсы: почти 6,000 человек, 520 пожарных машин, 75 бульдозеров, цистерн с водой, а также 51 вертолёт и 9 самолётов. Ньюсом отметил, что все усилия направлены на защиту жителей и поблагодарил спасателей за их героическую работу.