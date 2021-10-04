Департамент полиции Фримонта расширяет парк электромобилей за счет Tesla Model Y

Согласно информации Департамента полиции Фримонта (Fremont Police Department, FPD), Tesla Model Y стала последним пополнением Департамента в его парке гибридных и электроавтомобилей, насчитывающего более сорока машин. По сравнению с Tesla Model S 85, полученной в использование в 2019 году, Tesla Model Y может работать от одной до двух патрульных смен на одной подзарядке и преодолевать дополнительные 61 милю за заряд при сохранении тех же прогнозируемых затрат.

В отчете FPD о результатах пилотной программы электромобилей отмечалось, что Tesla Model S 85 оправдала ожидания или даже превзошла их, часто демонстрируя превосходные характеристики по сравнению со стандартными бензиновыми полицейскими автомобилями Ford, а также оказалась рентабельной.

Эта программа (переход на электромобили) играет важную роль в общегородских усилиях по определению долгосрочных и экономичных способов повышения устойчивости и достижения цели Фримонта по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2045 году, сообщили “Славянскому Сакраменто” в полиции города.