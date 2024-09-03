14 сентября в Лос-Анджелесе пройдет кастинг на конкурс красоты Miss & Mrs European Universe 2025. Как и в прошлом году, конкурс состоится 27 февраля 2025 года в комплексе Taglyan Cultural Complex в Лос-Анджелесе.

Во время Miss & Mrs European Universe 2025 конкурсантки, успешно прошедшие кастинг, будут соревноваться за главный титул — Miss & Mrs. European Universe. Победительница получит не только титул, но и отличный шанс построить карьеру в модельном бизнесе.

Конкурс предоставляет возможность девушкам в возрасте от 21 до 45 лет продемонстрировать свою красоту, женственность и уверенность, а также познакомиться с влиятельными представителями шоу-бизнеса, моды и СМИ.

В феврале гостям конкурса будут показаны лучшие модные коллекции 2025 года, также на красной ковровой дорожке появятся знаменитые актеры, бизнесмены, спортсмены, дизайнеры и представители различных медиа.

Организаторы конкурса приглашают не только участниц, но и партнеров, спонсоров, а также всех желающих стать частью этого грандиозного события.

В прошлом году в конкурсе участвовало 15 девушек, трое из которых заняли призовые места: первое досталось Оксане Перепадя, актрисе из Украины.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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