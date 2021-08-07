Калифорния за инициативу Байдена по продвижению автомобилей с нулевым уровнем выбросов

Калифорния поставила цель сделать половину всех проданных автомобилей в 2030 году с нулевым уровнем выбросов.

5 августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с заявлением, в котором приветствовал шаг администрации Байдена по продвижению интеллектуальных стандартов топливной эффективности и выбросов и поставил цель сделать половину всех проданных автомобилей в 2030 году с нулевым уровнем выбросов.

Предлагаемые новые стандарты вдохновлены новаторскими калифорнийскими рамочными соглашениями, подписанными штатом с пятью крупными автопроизводителями в 2019 году, говорится на сайте губернатора.

Как известно (мы сообщали об этом ранее), ранее губернатор Гэвин Ньюсом взял на себя обязательство, чтобы к 2035 году продажи всех новых легковых автомобилей были с нулевыми выбросами (zero-emission vehicle, ZEV), а также активно элиминировать выброс углерода у тяжелого транспорта, например, у грузовиков, поездов и автобусов.

Как сообщается на сайте губернатора, ранее в этом году Ньюсом присоединился к двухпартийной группе из 12 губернаторов со всей страны, призвавшей администрацию Байдена проложить путь, чтобы гарантировать, что все новые автомобили, продаваемые в США в ближайшем будущем, имели нулевые выбросы; и усиливать инвестиции штатов в инфраструктуру зарядки и заправки автомобилей были с нулевыми выбросами, как предложил президент в Build Back Better Agenda и Bipartisan Infrastructure Deal.