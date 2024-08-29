Департамент юстиции совместно с генеральными прокурорами нескольких штатов – Северной Каролины, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Миннесоты, Орегона, Теннесси и Вашингтона – 23 августа подал антимонопольный иск против RealPage Inc., компании по разработке программного обеспечения для управления недвижимостью со штаб-квартирой в Ричардсоне, Техас, за ее незаконную схему по снижению конкуренции среди арендодателей в ценообразовании квартир и монополизации рынка коммерческого программного обеспечения.

Утверждается, что “предполагаемое поведение RealPage лишает арендаторов преимуществ конкуренции на условиях аренды квартир и наносит вред миллионам американцев”.

В иске утверждается, что RealPage заключает контракты с конкурирующими арендодателями, которые соглашаются делиться с RealPage непубличной, конкурентно-чувствительной информацией о своих арендных ставках и других условиях аренды для обучения и запуска алгоритмического программного обеспечения ценообразования RealPage. Затем это программное обеспечение генерирует рекомендации, в том числе по ценам на аренду квартир и другим условиям. На свободном рынке эти арендодатели могли конкурировать независимо, чтобы привлечь арендаторов на основе цен, скидок, условий аренды и других аспектов аренды квартир.

RealPage также использует эту схему и ее значительный массив данных для поддержания монополии на рынке коммерческого программного обеспечения для управления доходами. Жалоба направлена ​​на прекращение незаконного поведения RealPage и восстановление конкуренции в интересах арендаторов в штатах по всей стране.

В иске приводятся внутренние документы и показания под присягой от RealPage и коммерческих арендодателей, которые четко показывают цель RealPage и арендодателей — максимизировать арендные цены и прибыльность за счет арендаторов.

Департамент юстиции настаивает, что RealPage незаконно сохраняла свою монополию на коммерческое программное обеспечение для управления доходами многоквартирных домов в Соединенных Штатах, где алгоритм RealPage занимает около 80% доли рынка. Арендодатели соглашались делиться своими конфиденциальными данными с RealPage в обмен на рекомендации по ценообразованию и решения, которые являются результатом объединения и анализа конфиденциальных данных конкурентов, что создает самоусиливающийся цикл обратной связи, который усиливает влияние RealPage на рынке и затрудняет честным компаниям конкуренцию.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship