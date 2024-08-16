«Мы пришли сюда не для того, чтобы причинять вред»: трудовые мигранты реагируют на политические разжигания ненависти.

В разгар выборов 2024 года антииммигрантская риторика становится все более явной: выборные должностные лица, начиная с бывшего президента Трампа, отказываются от голосования кандидатов, называя иммигрантов преступниками, психически больными и «мусором». Эта политическая ненависть имеет последствия в реальном мире, разжигая расовую и этническую напряженность и распространяя страх, боль и гнев в сообществах мигрантов, в том числе среди тех, чья работа заключается в том, чтобы изо дня в день обеспечивать еду на столах американцев.

На брифинге EMS для этнических СМИ 2 августа социолог-журналист, организаторы и сельскохозяйственные рабочие поделились, какое влияние оказывает на них антииммигрантская риторика, особенно в Калифорнии, где проживает самая большая численность рабочих-мигрантов в США.

По мере того, как в этом году продолжается поляризованный избирательный цикл, антииммигрантская риторика становится все более уродливой, что меняет жизнь сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии.

“99% сообществ, с которыми мы связались, являются сельскохозяйственными рабочими, и все они выразили тревогу и страх. Все чувствуют, что это глубоко влияет на их будущее,” — сказал Густаво Гаска Гомес, специалист по работе с иммиграцией и координатор «Stop the Hate» в Фонде образования и лидерства во Фресно.

“Их больше всего беспокоят общественные обвинения, возможность депортации, если они получат доступ к таким льготам, как здравоохранение, на которые имеют право они или их дети, которые часто являются гражданами США,” — объяснил он.

По всей стране 70% сельскохозяйственных рабочих родились за границей, а 78% идентифицируют себя как латиноамериканцы. В Калифорнии 75% сельскохозяйственных рабочих не имеют документов, при этом 96% идентифицируют себя как латиноамериканцы.

“У меня нет документов и есть кое-какие привилегии. Я все еще в опасном положении, но миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте,” — продолжил Гомес. “Я могу работать, и у меня есть социальное обеспечение. Но я не могу голосовать или покинуть страну и вернуться без специального разрешения. А до того, как я стал получателем DACA в 2012 году, я работал на ферме сразу после окончания средней школы. Работа сложная: жарко, грязно и утомительно. Это заставляет ваш разум онеметь во многих отношениях. Но это работа, от которой зависит вся страна.”

“Я разговариваю с клиентами, которые говорят: “Как это может не беспокоить меня, когда сотни, если не тысячи людей держат плакаты «Массовая депортация сейчас» в национальных новостях?” — сказал он. “Я все еще человек и все еще предан этой стране. Мы пришли сюда не для того, чтобы причинять вред”.

“Власть в политике должна изобрести физически и морально отвратительного врага, который хочет забрать то, что принадлежит вам, потому что чувство чрезвычайной ситуации создает единство и потребность в спасителе,” — сказал Мануэль Ортис Эскамес, социолог, журналист и соучредитель Peninsula 360.

“Вот почему мигранты всегда были идеальными врагами некоторых политических кампаний в США. Данные показывают, что это работает,” — продолжил он, добавив, что, например, в середине XIX века обрабатывающая промышленность поощряла ирландских иммигрантов работать в США, в то время как нативистская партия «Knowing nothing» охарактеризовала их как похитителей рабочих мест. В стране наблюдались аналогичные стимулы для китайских иммигрантов работать на железных дорогах и на золотых приисках, пока в 1882 году Конгресс не принял Закон об исключении китайцев.

Совсем недавно анализ данных Брукингса показал, что поддержка Дональда Трампа в его успешной президентской кампании 2016 года была в первую очередь обусловлена ​​антимигрантской и расистской риторикой, а также сексистскими настроениями. И расистские антииммигрантские настроения сейчас усиливаются по сравнению с тем, что было на протяжении десятилетий, с момента достижения гражданских прав в 1950-х и 1960-х годах, – продолжил Мануэль Ортис Эскамес.

“У нас была такая фраза: «Ни один человек не является незаконным». Но сейчас мы вступаем в эпоху, когда мы ломаем то, что создали – эту идею о том, что быть прямым расистом нехорошо. Со вторым сроком Трампа, мигранты пострадают первыми, но они не будут единственными врагами. Они нападут на любого, кто усомнится в этом,” – сказал он.

“Во время общественных обсуждений, которые я провел в Тулелейке, отдаленном городке в округе Сискию, все согласились, что мигранты испытывают тревогу и страх из-за выборов,” — продолжил он. “Некоторые не получали Medi-Cal, потому что боялись, что это будет считаться, как использование льгот”.

“Многие дети подвергались издевательствам в школе, которые говорили: «Как только Дональд Трамп будет здесь, ваша семья будет депортирована», но некоторые из тех, кто подвергался издевательствам, теперь поддерживают Трампа,” — добавил он. “Я спросил, почему, и они ответили, что это значит принадлежать к обществу, которое становится все более расистским для молодежи. Им приходится сейчас молчать или оказать поддержку тем, кто буллит.”

“Следствием этого является то, что люди вообще очень боятся говорить. Я провожу интервью с людьми, которые позже звонят и говорят: «Пожалуйста, ничего не публикуйте, потому что я боюсь того, что может случиться»,” — сказал Эскамес. “Мы разрушаем социальную ткань в этих сообществах. До сих пор у многих из этих сельскохозяйственных рабочих были хорошие отношения, в том числе с белым населением. Теперь они говорят мне, что они более изолированы. Что они просто идут в церковь, на работу, в магазин, а потом остаются дома, потому что не знают, что может случиться.”

“Что нас больше всего беспокоит, так это то, что эта риторика у власти и по телевидению о том, что люди без документов являются преступниками и не приветствуются здесь, усиливает эти действия ненависти,” — сказал Арсенио Лопес, исполнительный директор базирующегося в Вентуре проекта организации сообществ коренных народов Mixtec. “Когда Трамп правил страной, мы видели рост преступлений на почве расизма.”

Согласно ежегодным статистическим отчетам ФБР по преступлениям на почве ненависти, при администрации Трампа количество преступлений на почве ненависти выросло почти на 20% — с 6121 зарегистрированного инцидента в 2016 году до 7314 зарегистрированных в 2019 году. Из этих преступлений на почве ненависти в 2019 году 57,6% были мотивированы расой. В частности, в 2019 году число убийств на почве ненависти составило 51 — это самый высокий показатель за почти три десятилетия.

“Мы говорим о политике, но коренные мексиканские мигранты, с которыми мы работаем, ежедневно сталкиваются с этой ненавистью”, — объяснил Лопес. “Нас называют «Оахакитас» («маленький Оахака») и «Индито» («маленький индеец»). Нам говорят, что мы говорим на диалекте, а не на языке. Мы слышим «Ты смуглый», «Ты невысокого роста», «Ты уродливая». Когда такой язык завладевает микрофоном, он дает зеленый свет этим действиям. Около 84% сельскохозяйственных рабочих Калифорнии родились в Мексике, а 9% идентифицируют себя как коренные жители.”

“Когда мы говорим об этом, мы должны также упомянуть, почему люди покидают свои земли, чтобы приехать сюда. Многие не хотят,” — добавил он. “Если вы поедете в Оахаку, вы увидите множество компаний из США, Канады и Европы, добывающих природные ресурсы. Как это повлияет на коренные общины, которые не могут конкурировать, у которых нет деревьев и чистой воды? Какие решения принимает правительство в отношении этих людей? Кто у власти?”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.