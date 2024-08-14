Директор “Host Ukraine” осуждена и обязана выплатить штраф за мошенничество с визами и уклонение от уплаты налогов.

В конце июля окружной суд в Портленде, штат Мэн, вынес приговор 58-летней Коллин Холт-Томпсон из Кентукки в связи со сговором с целью мошенничества с визами и уклонения от уплаты налогов. Она также должна выплатить $172 158,79 в качестве компенсации и приговорена к трехлетнему испытательному сроку.

Согласно протоколам суда, Холт-Томпсон основала некоммерческую организацию “Host Ukraine” в 2015 году в Ньюпорте, штат Кентукки, и занимала должность ее исполнительного директора. Организация привозила детей из детских домов в Украине погостить короткое время в американских семьях во время летних или зимних каникул.

Чтобы привозить детей, “Host Ukraine” должна была иметь разрешение Министерства социальной политики Украины на перевозку каждого ребенка, а для получения разрешения необходимо было указать имя и адрес принимающей семьи. Как только разрешение было получено, посольство США в Киеве выдавало ребенку неиммиграционную визу. Одобрение министерства было обязательным условием для выдачи виз.

В период с 2015 по 2019 год Холт-Томпсон подала заявку и получила разрешение Министерства на получение 828 неиммиграционных виз в США для украинских детей.

Чтобы получить визы, она предоставляла в Министерство имена и адреса американских семей, которые не давали согласие выступать в качестве принимающей стороны. Позже, к моменту приезда детей в США, Холт-Томпсон находила принимающую семью для каждого ребенка.

С принимающих семей взималась плата в размере $3000 за размещение ребенка, а также “Host Ukraine” собирала пожертвования. В 2016 году Холт-Томпсон потратила около $127 610 на личные расходы и оплатила эти расходы со счета компании. Деньги, потраченные на личные расходы, не были указаны в качестве дохода в налоговой декларации. Также Холт-Томпсон сообщила, что ее налогооблагаемый доход за этот год составил всего $47 226, кроме этого она не подавала налоговую декларацию для “Host Ukraine”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship