“В следующем году у Tesla будут по-настоящему полезные роботы-гуманоиды в небольшом объеме производства для внутреннего использования Tesla и, будем надеяться, в 2026 году в большом объеме для других компаний,” – написал генеральный директор Tesla Илон Маск в X.

В апреле Маск заявил, что робот Tesla Optimus сможет выполнять задачи на заводе уже к концу текущего года и может быть готов к продаже уже в конце 2025 года. Заявляется, что двуногий робот-гуманоид общего назначения способен выполнять небезопасные, повторяющиеся или скучные задачи.

В начале года Илон Маск разместил видео двуногого робота второго поколения, складывающего футболку на заводе Tesla. В сентябре 2022 года Tesla выпустила первое поколение своего робота Optimus, получившего название Bumblebee.

Идея использования роботов-гуманоидов на производстве не нова – такие автопроизводители, как Honda и Hyundai Motor’s Boston Dynamics разрабатывают их уже давно, так как это направление перспективно в случае нехватки рабочей силы или если необходимо выполнить повторяющиеся рутинные задачи, которые могут быть опасными или утомительными.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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