Президент Владимир Зеленский провёл встречу с делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, прибывшие с визитом в Украину.

Зеленский отметил, что визит двухпартийной делегации свидетельствует о неизменной поддержке Украины со стороны Соединённых Штатов. Он выразил благодарность американскому народу, Президенту Байдену и Конгрессу за помощь, которая, по его словам, играет ключевую роль в поддержке Украины в её борьбе.

Зеленский также обсудил текущую ситуацию на фронте и первоочередные потребности украинских сил обороны, подчеркнув важность получения дополнительной военно-технической помощи, в частности, систем ПВО и ракет.

Сенатор Линдси Грэм, комментируя внезапную операцию украинских военных в Курской области, назвал её «смелой и блестящей» и призвал администрацию Байдена предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне. Ричард Блюменталь добавил, что Украина нуждается в большей гибкости и полномочиях для использования американского оружия, чтобы наносить более глубокие удары по фронту.

В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины в укреплении её обороноспособности, усилении экономической устойчивости и продвижении евроатлантической интеграции.

Ранее президент Зеленский заявил, что ВСУ захватили 74 российских населенных пункта.