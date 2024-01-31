Власти Калифорнии хотят ограничить увеличение скорости на новых машинах 

В Сенате Калифорнии был предложен новый законопроект SB-961, в соответствии с которым на все автомобили, продаваемые в штате, должны быть установлены специальные электронные регуляторы, благодаря которым водитель не сможет превысить скоростной режим.

Сейчас в Калифорнии максимально разрешенная скорость составляет 70 миль в час, а это означает, что ехать быстрее 80 миль в час будет запрещено.

Данная инициатива поступила на прошлой неделе от сенатора Скотта Вайнера и направлена на снижение смертности в Золотом штате в результате дорожно-транспортных происшествий, которая, согласно национальной исследовательской группе в области транспорта TRIP,, увеличилась на 22% с 2019 по 2022 год.

Если предложенный законопроект будет подписан, Калифорния станет первым штатом в стране, где потребуется устройство для ограничения скорости.

На автомобили экстренных служб ограничение скорости не будет распространяться. Законопроект также позволит водителям временно отключать ограничитель скорости, он также может быть полностью отключен автопроизводителем или представителем CHP.

В соответствии с законопроектом на все автобусы, грузовики и легковые транспортные средства продаваемые или выпускаемые на территории Калифорнии, начиная с 2027 года, будет установлена “интеллектуальная система ограничения скорости”, которая электронным способом не позволит водителю превышать порог в 10 миль в час.

Недавно Евросоюз уже ввел проект, требующий применения пассивных регуляторов скорости (устройства, которые начинают издавать неприятный звук во время превышения скорости, тем самым вынуждая водителя ехать медленнее) на всех транспортных средствах, которые будут продавать в странах-членах с июля.

Как водится, у этой законодательной инициативы есть противники, одним из наиболее активных является Тодд Спенсер. По мнению лидера Ассоциации независимых водителей и операторов, это не самый разумный способ сделать дороги безопаснее. Гораздо практичнее было бы усилить присутствие полиции, чтобы она осуществляла контроль за нарушителями, ведь изменения скорости зачастую необходимы для более безопасного вождения.

Ранее сообщалось о ряде новых законов, которые коснуться всех автовладельцев в штате Калифорния. В частности, с 1 января 2024 года вступил в силу новый закон, который изменяет общение полицейских с нарушителями на дорогах.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship