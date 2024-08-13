Американцы разошлись во мнении по поводу помощи Украине от США.

Поскольку конфликт на Украине продолжается уже третий год, республиканцы и демократы продолжают расходиться во мнениях по поводу политики США в отношении раздираемой войной страны.

Согласно недавнему исследованию Pew Research Center, 62% республиканцев считают, что Соединенные Штаты не несут ответственности за помощь Украине в защите от вторжения России.

Новый опрос Pew Research Center, в котором участвовало 9,424 взрослых американцев с 1 по 7 июля 2024 года, был проведен до того, как президент Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки от Демократической партии.

И в целом, согласно опросу, американцы разделились практически поровну по вопросу о том, должна ли Америка помогать Украине: 48% считают, что да, должна, а 49% – что нет.

29% американцев считают, что США уже предоставляют Украине слишком много поддержки, практически аналогичное количество респондентов считает, что поддержка на уровне, близком к оптимальному (26%). Около 19% считают, что США недостаточно помогают Украине, а четверть опрошенных не определились с мнением.

Демократы в основном считают, что США предоставляют либо достаточную помощь (36%), либо недостаточно (27%). Лишь 13% считают, что США отправляют слишком много помощи Украине.

Почти половина республиканцев (47%) считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, что более чем в три раза превышает долю демократов, которые придерживаются такого мнения. Только 18% республиканцев считают, что текущий уровень помощи является оптимальным, а 12% респондентов-республиканцев говорят, что США предоставляют недостаточно помощи.

Большинство как республиканцев (66%), так и демократов (77%) одобряют сохранение строгих экономических санкций в отношении России.

42% республиканцев одобряет продолжение поставок военной техники и вооружения Украине, и 46% поддерживают разрешение Украине использовать оружие американского производства внутри границ России.

Когда как 71% демократов одобряет продолжение направления военной помощи Украине и 65% выступает за разрешение Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по целям в России.