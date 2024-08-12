Многие американцы удивляются ценам на международные авиаперелеты, которые бывают гораздо ниже, чем стоимость билетов на внутренние рейсы.

Несмотря на то, что рынок авиаперевозок восстановился после пандемии Covid-19, местные авиаперевозчики нередко завышают цены за перелет из, например, Лос-Анджедеса в Чикаго или Нью-Йорк.

В то время как один из европейских авиаперевозчиков продает билеты через Атлантику, например, из Майами в Париж менее чем за $150, а из Нью-Йорка в Лондон – за $109!

Такие предложения на этих направлениях возможны из-за субсидий, которые доступны европейским авиакомпаниям.

Недорогие перевозчики обычно предлагают несколько тарифов, которые не подразумевают дополнительные услуги, автоматически включенные в стоимость билета, такие как провоз багаж или выбор места.

Это позволяет пассажирам решать, как они хотят потратить деньги и сделать свой перелет более экономичным.

Обычно малобюджетные авиакомпании предоставляют широкий спектр рейсов, включая региональные и международные направления, что делает их удобным выбором для путешественников, ищущих доступные варианты перелетов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship