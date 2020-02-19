Дональд Трамп заявил, что без колебаний проголосовал бы за кандидата-гея. Так он ответил на вопрос популярного телеведущего Херальдо Риверы о том, готовы ли американские избиратели поддержать гомосексуалиста в качестве кандидата в президенты.

Речь шла о Пите Буттиджиче, одном из основных претендентов на пост президента США от Демократической партии. Незадолго до этого в Интернете стал популярным видеоролик, в котором женщина из Айовы, отдавшая свой голос за Буттиджича, с удивлением узнает о том, что он гей.

«Вы говорите, что у него есть однополый партнер? У Пита? Вы шутите? Тогда я не хочу такого как он в Белом доме», – говорит избирательница.

Надо сказать, что ранее Трамп не обсуждал сексуальную ориентацию своего возможного соперника на предстоящих выборах, хотя часто отпускал шутки по поводу его труднопроизносимой фамилии.