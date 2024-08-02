Среди участников музыкального фестиваля Lighting in the Bottle в южной Калифорнии выявлены случаи долинной лихорадки.

Калифорнийский департамент общественного здравоохранения (CDPH) предупреждает, что людям, посетившим музыкальный фестиваль «Молния в бутылке», следует обратиться к врачу, если у них возникли респираторные симптомы.

По состоянию на 29 июля, CDPH выявил пять пациентов с долинной лихорадки (Valley Fever) которые посетили музыкальный фестиваль под открытым небом “Молния в бутылке” (Lighting in the Bottle) недалеко от Бейкерсфилда. Фестиваль проходил 22-27 мая на озере Буэна-Виста, его посетили более 20 000 человек из нескольких округов Калифорнии и, возможно, из других штатов и стран.

В результате, трое человек были госпитализированы. Длинная лихорадка не заразна, ее симптомы включают кашель, лихорадку, усталость, затрудненное дыхание и боль в груди.

Valley Fever — инфекционное заболевание, вызываемое грибком Coccidioides, который растет в почве и грязи в некоторых районах Калифорнии. Хотя у большинства людей, подвергшихся воздействию этого грибка, лихорадка не развивается, грибок может поражать легкие и вызывать респираторные симптомы, включая кашель, затрудненное дыхание, лихорадку, а также усталость или утомляемость. В редких случаях грибок может распространиться на другие части тела и вызвать тяжелое заболевание. Прошлые вспышки лихорадки были связаны с воздействием пыли и грязи на мероприятиях на открытом воздухе и на рабочих площадках, где почва была нарушена в районах Калифорнии, где лихорадка является обычным явлением.

CDPH рекомендует людям, посетившим округ Керн и испытывающим симптомы респираторной инфекции, которые не улучшились или длятся более недели, посетить врача и стоит обязательно упомянуть о посещении музыкального фестиваля или поездке в округ Керн, где распространена длинная лихорадка.

Хотя фестиваль прошел два месяца назад и легкие случаи лихорадки, возможно, уже прошли, у других пациентов с более длительным или тяжелым заболеванием все еще могут сохраняться симптомы или недиагностированное заболевания.