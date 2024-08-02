CDC: число случаев заболевания Covid-19 в Калифорнии «очень высокое».

Covid распространяется по всем Штатам, особенно на западном побережье. Карта данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывает, что уровень COVID-19 «очень высокий», более 20 штатов, включая Калифорнию, в настоящее время считаются зонами «очень высокого уровня». В их число также входит соседняя Аризона, Техас, Нью-Йорк др.

Федеральные данные показывают, что уровень коронавируса этим летом достиг уровня лета 2022 года, что указывает быстрое распространение COVID, и, возможно, что пик еще не достигнут.

По мнению врачей, несколько факторов привели к вспышке заболевания: большое количество людей прятались от жары в прохладных помещениях, включая торговые центры и шоппинг-моллы; летний сезон отпусков привел к большему количеству поездок, чем обычно.

Группа новых штаммов Covid, FLiRT, начала распространяться в апреле, а в июне за ними последовал вариант, известный как LB.1. Новые варианты лучше уклоняются от нашей иммунной системы, высокозаразны, но при этом количество госпитализаций остается низким. Тем не менее, специалисты рекомендуют не недооценивать риск заболевания, особенно если у вас есть хронические заболевания или ослаблен иммунитет.

Согласно CDC, те, кто заразился COVID, может вернуться к нормальной деятельности, как только симптомы пройдут и не будет температуры без применения лекарств в течение 24 часов. Также CDC рекомендует сделать прививку от COVID и соблюдать меры предосторожности такие , как мытье рук, ношение маски и избежание людных мест, если у вас появились первые симптомы.