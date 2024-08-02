Насколько важны национальные политические съезды перед выборами 2024 года

В Соединенных Штатах национальные политические съезды являются важнейшими событиями, на которых партии официально выдвигают кандидатов в президенты и вице-президенты, представляют свою платформу или политику и активизируют свою электоральную базу.

Обычно это предсказуемые события, исход которых определяется предыдущими праймериз, на которых партийные избиратели выбирают своего кандидата и избирают делегатов.

Но как они работают в годы необычных обстоятельств? Что они значат для избирательного процесса? Чем они отличаются в этом году и как это повлияет на избирателей и их способность (или желание) голосовать?

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 19 июля группа ветеранов политики и эксперт по доступу к выборам рассмотрели эти вопросы.

Поскольку президентские выборы пройдут в тени политического насилия и раскола, как национальные съезды и избирательный процесс повлияют на избирателей?

“Съезды уже не те, что раньше — это точно,” — сказала Шерри Джефф, бывший профессор по связям с общественностью в Университете Южной Калифорнии и бывший политический аналитик NBC4 в Лос-Анджелесе. “Раньше на съездах делегаты выбирали кандидатов в президенты и вице-президенты. Сегодня они больше направлены на агитацию за выбор, который уже был сделан на праймериз.”

Предвидя уход Байдена, Шерри Джефф предсказала, что съезд Демократической партии «обладает силой, которой у него не было уже очень долгое время».

Харрис, первая чернокожая женщина из Южной Азии, занявшая пост вице-президента, станет первой женщиной-президентом страны, если она победит на выборах в ноябре. Большинство делегатов-демократов заявили о своей поддержке ее кампании, а в четверг, 18 июля, бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама официально поддержали ее.

“Я могу утверждать, что это первый съезд в эпоху социальных сетей, и на нем каждый является «делегатом». Даже при Обаме социальные сети были в основном инструментом сбора средств. Теперь, социальные сети формируют дискуссию. У каждой кампании теперь есть директор по социальным сетям, а у Дональда Трампа даже есть собственная платформа для социальных сетей Truth Social,” – подчеркнула Шерри Джефф.

“Этот сдвиг действительно ускорился, когда пандемия ограничила возможности обеих сторон проводить личные предвыборные кампании,” — сказал Джонатан Диас, директор по пропаганде голосования и партнерству в Юридическом центре кампании.

“Помимо использования социальных сетей как инструмента сбора средств и обмена сообщениями, в 2020 году вы впервые увидели, что процесс номинирования, кампании и съезда существует в основном или первоначально в Интернете,” — объяснил он, добавив, что в результате через социальные сети циркулирует больше дезинформации, чем когда-либо», происходит снижение доверия к избирательной системе.”

Исследовательский центр Pew сообщает, что по состоянию на апрель 2024 года 22% американцев доверяют федеральному правительству «почти всегда» или «большую часть времени» – это исторический минимум, который также повторяет опрос «Partnership for public service», проведенный в июне 2024 года. Он показал, что только 23% американцев полностью доверяют правительству.

“Эти съезды на самом деле представляют собой мероприятия по связям с общественностью,” — сказал Билл Шнайдер, почетный профессор Школы политики и управления им. Шара в Университете Джорджа Мейсона и бывший старший политический аналитик CNN. “Процесс проверки моральных, медицинских, юридических или финансовых показателей кандидатов, который раньше проводился партийными боссами, теперь осуществляется прессой для информирования обычных избирателей, выбирающих кандидата до съезда, на праймериз.”

“Национальный съезд Республиканской партии 2024 года, состоявшийся в Милуоки в понедельник, 15 июля, доказал, что Дональд Трамп полностью завладел Республиканской партией. Оппозиции больше нет,” — добавил Шнайдер. “Это не только партия Трампа, но и партия Арчи Банкера. Он сменил свою базу с лиги «загородных клубов», состоящей из более богатых американцев, на белый рабочий класс.”

“Доминирование Трампа в партии имеет серьезные последствия для политики республиканцев,” – продолжил Шнайдер. “Консерватизм Рейгана и обоих Бушей был отвергнут. Республиканская партия была интернационалистической с 1949 года, когда она проголосовала за вступление в НАТО. Теперь это изоляционистская партия. Она больше не говорит о государственном долге. Теперь это популистская партия – не только в экономическом, но и в социальном популизме. Он намерен депортировать миллион нелегальных иммигрантов в первый год своего президентского срока. Соответственно, избиратели-республиканцы перестраиваются в культурном отношении.”

“Белые избиратели без высшего образования в течение примерно 20 лет становятся все более республиканцами, и причина связана не столько с экономикой, сколько с культурными вопросами,” — сказал он. “Они возмущены властью образованной элиты, которая управляет Демократической партией. Мы называем это «дипломным разрывом».”

“Сама коллегия выборщиков теперь имеет преимущественно сторонников-республиканцев, потому что без нее Трамп никогда бы не стал президентом. Он проиграл народное голосование,” — сказал Шнайдер. “Но в избирательных правилах, скорее всего, ничего не изменится, потому что, чтобы изменить Коллегию выборщиков, вам придется изменить Конституцию, в которой участвует не только Конгресс, но и законодательные собрания штатов, в которых сейчас доминируют республиканцы и, вероятно, в большей степени будут доминировать республиканцы.”

По его словам, доминирование Трампа в Республиканской партии сопровождается новыми обвинениями Трампа и его союзников в фальсификациях на выборах, подобных тем, которые были предъявлены в 2020 году, когда по всей стране было рассмотрено более 60 дел, связанных с фальсификацией выборов, когда судьи, часто назначаемые республиканцами в колеблющихся штатах, постановили, что фальсификации не было. Тем не менее в 2021 году 19 штатов приняли 34 закона, ограничивающих доступ к голосованию.

Аналогичным образом в этом месяце Палата представителей США приняла Закон SAVE, требующий от избирателей предоставить документальное подтверждение гражданства для регистрации. Хотя для голосования уже требуется гражданство, законодательство вводит дорогостоящие административные изменения на каждом этапе процесса регистрации, реализация которых может занять месяцы или годы.

Сам Трамп в очередной раз не обязуется признать результаты выборов в Висконсине, если он проиграет, заявив Milwaukee Journal Sentinel, что он примет результаты только в том случае, если выборы будут «честными».

“Если вы скажете достаточное количество раз, что все это мошенничество, независимо от того, насколько мало у вас доказательств, некоторые люди начнут в это верить,” — сказал Джонатан Диас. “Если выборы завершатся или он проиграет, он может воспользоваться этой неопределенностью, чтобы попытаться отменить результаты, как он это сделал в 2020 году, на этот раз с федеральной судебной системой и Верховным судом, которые гораздо более склонны встать на его сторону.”

Против трех назначенцев Верховного суда от Демократической партии в настоящее время существует подавляющее большинство из шести судей, назначенных республиканцами: трое назначены Трампом, двое – Джорджем Бушем-старшим и один – Джорджем Бушем-младшим.

“Что дает мне надежду, так это то, что обеспокоенность обычных людей по поводу здоровья нашей демократии только возросла,” — сказал Диас. “До того, как я стал юристом, избирательные реформы не занимали очень высокого места в моем списке приоритетов при голосовании за кандидата, а кандидаты мало говорили об избирательных правах и необходимости сохранения демократии. Теперь они это делают, и в опросах это высоко оценивается как проблема, которая беспокоит избирателей.”

Опрос, проведенный Джорджтаунским университетом в марте 2024 года республиканцами и демократами, показал, что 81% респондентов считают, что американская демократия находится под угрозой, а 72% полностью согласны с этим утверждением.

“Демократия работает только в том случае, если каждый играет свою роль не только в ее сохранении, но и в ее развитии,” — сказал Диас. “Когда я разговариваю с обычными избирателями, которые обеспокоены не только тем, в каком направлении движется страна, но и тем, в каком направлении движется демократия, это дает мне надежду, что борьба еще не окончена.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.