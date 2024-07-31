Несмотря на экстремальные температуры, туристы активно посещают самое жаркое место на земле – знаменитый калифорнийский национальный парк “Долина Смерти”.

Посетители отваживаются ехать в пустыню даже летом, когда температура воздуха поднимается выше 50С!

Так, на прошлой неделе путешественник из Бельгии получил ожоги ног 3-й степени во время прогулки по горячим песчаным дюнам.

Бельгиец потерял свои шлепки на раскаленном песке и не смог самостоятельно добраться до парковки. Ему повезло, что он путешествовал с семьей, которая позвала на помощь других туристов, пострадавший был доставлен в медицинский центр в Лас-Вегасе.

А в начале июля в Долине Смерти от теплового удара один мотоциклист умер, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о новом температурном рекорде, который был установлен в штате Калифорния.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship