Жителю Халландейла, Флорида, 34-летнему гражданину Беларуси Кириллу Гордею было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения преступлений против Соединенных Штатов; по одному пункту контрабанды товаров из США и одному пункту экспорта спектрометра, который является предметом коммерческого контроля согласно законам США.

Гордей был арестован 30 июня во Флориде, 2 июля появился перед судом Южного округа Флориды, позже он предстанет перед федеральным судом Бостона.

Согласно судебным документам, Кирилл Гордей является президентом транспортно-экспедиторской компании Apelsin Logistics, расположенной в Халландейл-Бич, штат Флорида, у компании также есть адрес в России и два веб-сайта, зарегистрированные и размещенные там же.

Как указано в oбвинительном заключении, 11 августа 2023 года Гордей якобы ложно утверждал, что отправлял в Узбекистан масс-спектрометр Orbitrap Exploris GC 240 – устройство, которое обеспечивает высокое качество данных и универсальность для ускорения научных открытий для академических и отраслевых исследований, а также государственных и лабораторий “Омики”. На самом деле устройство предназначалось для России. После нападения России на Украину в феврале 2022 года спектрометр стоимостью более 600 000 долларов находится в Списке контролируемой торговли, и для его экспорта в Россию требуется лицензия Бюро промышленности и безопасности (BIS).

В случае признания Гордея виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре; до 20 лет тюремного заключения, 5 лет условно и штраф в размере $250 000 за незаконный экспорт; и до 10 лет тюремного заключения, три года условно и штраф в размере $250 000 за контрабанду товаров из США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship