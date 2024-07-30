Двое иностранных граждан признали себя виновными в участии в группе вымогателей LockBit и в развертывании атак LockBit против жертв в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, – сообщает Департамент юстиции.

Гражданин России из Чеченской Республики Руслан Магомедович Астамиров, 21 год и гражданин Канады и России из Брэдфорда Михаил Васильев, 34 года, были членами LockBit.

Вариант программы-вымогателя LockBit впервые появился в январе 2020 года. С этого времени по февраль 2024 года LockBit превратилась в самую активную и разрушительную группу программ-вымогателей в мире: группа атаковала более 2500 жертв как минимум в 120 странах мира, в том числе 1800 в США. Среди жертв были как частные лица и бизнесы, так и транснациональные корпорации, больницы, школы, некоммерческие организации, а также государственные и правоохранительные органы. Члены LockBit получили от своих жертв как минимум около 500 миллионов долларов в качестве выкупа и нанесли убытки на миллиарды долларов.

В период с 2020 по 2023 год Астамиров применил LockBit как минимум против 12 жертв, включая предприятия в Вирджинии, Японии, Франции, Шотландии и Кении. Он получил от этих жертв выкуп на сумму не менее 1,9 миллиона долларов. В рамках своего соглашения о признании вины Астамиров согласился на конфискацию криптовалюты на сумму $350 000, которую он вымогал у одной из своих жертв LockBit. Астамирову впервые предъявили обвинение и арестовали в июне 2023 года.

В период с 2021 по 2023 год Васильев применил LockBit против как минимум 12 жертв, включая предприятия в Нью-Джерси, Мичигане, Великобритании и Швейцарии. Он также применил LockBit против образовательного учреждения в Англии и школы в Швейцарии. В результате этих атак Васильев нанес своим жертвам ущерб и убытки на сумму не менее 500 000 долларов. Он был арестован канадскими властями в ноябре 2022 года и экстрадирован в США в июне.

Астамиров признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Васильев признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру, передаче угрозы в связи с нанесением ущерба защищенному компьютеру и сговоре с целью совершения электронного мошенничества. Ему грозит максимальное наказание в виде 45 лет лишения свободы.

Дата вынесения приговора еще не назначена.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship